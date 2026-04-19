Szijjártó Péter a választási vereség óta először posztolt Facebookon

2026. 04. 19. 09:44
Szűkszavú, a választási eredményekről szót sem ejtő Facebook-poszttal jelentkezett szombat éjjel Szijjártó Péter, aki a Fidesz eredményváróján nem tűnt fel a színpadon.

Akármi történik, akármi történt, a mi szövetségünk: örök + 2 év.
Elkezdtük: Dunakeszi Kinizsi.
Ma: Csak a Kispest!

– írta a fotóhoz a leköszönő külgazdasági és külügyminiszter, akit a választás után a Telex futás közben kapott el és akiről kollégánk legfrissebb elemzésében azt írja, megfutamodott.

Megfutamodtak Európa legbátrabb harcosai
Orbán Viktor a 2022-es győzelmekor még nem volt visszafogott, ám most itthon akkora pofont kapott, hogy inkább nem is mer a többi uniós vezető elé állni. Ennél tisztábban kevés dolog mutatja meg, mennyire hamis volt az orbáni külpolitika.

