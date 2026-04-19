Szijjártó Péter a választási vereség óta először posztolt Facebookon

Szűkszavú, a választási eredményekről szót sem ejtő Facebook-poszttal jelentkezett szombat éjjel Szijjártó Péter, aki a Fidesz eredményváróján nem tűnt fel a színpadon.

Akármi történik, akármi történt, a mi szövetségünk: örök + 2 év.

Elkezdtük: Dunakeszi Kinizsi.

Ma: Csak a Kispest!

– írta a fotóhoz a leköszönő külgazdasági és külügyminiszter, akit a választás után a Telex futás közben kapott el és akiről kollégánk legfrissebb elemzésében azt írja, megfutamodott.