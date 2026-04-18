21 Kutatóközpont: A korábbi szavazótáborok mindegyikéből elszívott a Tisza

A Telex megbízásából közvetlenül a választást megelőző napokban, április 8. és 11. között készített pártpreferencia-kutatást a 21 Kutatóközpont. A felmérésben arra kérték a válaszadókat: emlékezzenek vissza, kire szavaztak 2022-ben. A kutatásból kiderült, hogy

a Fidesz a 2022-es szavazóinak háromnegyedét tudta megtartani, 12 százalékuk viszont 2026-ban már a Tiszára szavazott,

a közös ellenzéki listára szavazók túlnyomó többsége, 87 százaléka a Tisza Pártra szavazott,

míg a 2022-ben nem szavazók 30 százalékát tudta meggyőzni a Tisza, 9 százalékát pedig a Fidesz.

A 21 Kutatóközpont szerint az adatokból kiderül: a Tisza Párt a korábbi szavazói csoportok mindegyikéből képes volt elszívni választókat: nemcsak az ellenzéki összefogásból, de a Fideszből és a pártnélküliek sorából is.

A rekordmagas részvételi arány pedig annak köszönhető, hogy Magyar Péterék rengeteg, korábban nem szavazó állampolgárt tudtak elvinni az urnákhoz.

Kitértek a pártpreferencia miértjére is

A kormányváltást akarók a korrupciót, lopást, a NER rendszerét jelölték meg választásuk indokaként. 13 százalékuk a kormánnyal, a Fidesszel vagy Orbánnal, további 11 százalék az ország általános közállapotával, 5 százalékuk az állami rendszerekkel, 4 százalékuk a gazdaság helyzetével volt elégedetlen.

A 21 Kutatóközpont azt állítja, hogy a kormányellenes szavazóknak két fő fájdalma volt: az ország általános állapota és a rendszerszintű korrupció.

A kormánypártiak azért szavaztak a Fideszre, mert 21 százalékuk alapvetően elégedett volt a kormány munkájával. Minden ötödik kormánypárti választása miértjeként a biztonságot emelte ki, legyen az anyagi, fizikai vagy maga a kiszámíthatóság. Ezzel szemben a Fidesz fő üzenetét, a békét a válaszadók 9 százaléka jelölte meg a preferencia okaként.

A 21 Kutatóközpont szerint a Fidesz üzenete saját szavazóinál betalált, ők valóban úgy érezték, hogy Orbán Viktor a biztos választás, azonban a múlt vasárnapi eredmények szerint a bizonytalanokat ezzel nem sikerült meggyőzni. Mint írják:

többségbe kerültek a társadalomban azok, akik abban bíztak, hogy lehet jobb, mint azok, akik attól féltek, hogy lehet rosszabb.