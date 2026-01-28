Iványi Gábor: Vallásüldözés, amit Orbánék csinálnak

Az elmúlt napokban a NAV munkatársai ismét megjelentek egyházi központunkban, felszólítva bennünket, nyolc napon belül állítsunk össze egy eszközleltárt, hogy tartozásaink fejében hatósági behajtást foganatosíthassanak – közölte kedden Iványi Gábor. A Magyar Evangéliumi Testvérközösség (MET) lelkésze a Klubrádióban azt mondta: súlyos, elkeserítő a jelenlegi helyzetük. A közösség fennmaradása elsősorban lakossági adományoknak köszönhető, az államtól semmilyen normatív támogatást nem kapnak.

Iványi Gábor szerint folyamatosan hatósági és politikai nyomás alatt állnak. Az eljárások és perek időzítése nem véletlen. Azok a választásokhoz kapcsolódnak, céljuk a közösség ellehetetlenítése.

Minden módon és minden eszközzel fel akar számolni bennünket, az Orbán-kormány. Az a helyzet, hogy nem tudok rá mást mondani, mint hogy vallásüldözés, amit csinálnak, mert egyébként hitvallásunk része és örökségünk évszázadok óta, ez a metodista hagyomány, amit mi így tovább viszünk, hogy a szegényekről minden módon gondoskodni kell.

Korábban a Magyar Evangéliumi Testvérközösség lelkészére felfüggesztett börtönbüntetést kért az ügyészség hivatalos személy elleni erőszak miatt. Évindító közleményéből derült ki, hogy az első tárgyalást február 8-án tartják.

Vágóképnek jók az állami tévében

Az Orbán-kormányok elmúlt 16 évét értékelve azt írta: emberségük, állhatatosságuk és hitük akkor sem vész el, ha nem történik változás körülményeikben. A személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásai révén, a MET a harmadik legtámogatottabb egyház. Iványi Gábort meglepte az állami tévé, amikor arról adott hírt, hogy az Orbán-kormány a nagy hidegben mindent megtesz a hajléktalanokért. Illusztrációként a Fűtött Utca nevű szálláshelyük képeit vágták be, amit csak közadakozásból tudnak fenntartani, amelytől az illetékes főispán a működési engedélyt november végétől meg akarta vonni.

Elfogadhatatlan „az erő igazsága” elv

Iványi Gábor külön kitért az újabb és újabb erkölcsi és politikai kihívásokra, az intézményi gyermekellátásra, a Szőlő utcai botrányra, Lázár János „cigányozós” beszédére. Hiányolta a miniszter lemondását, illetve az úgynevezett cigánymissziót folytató egyházak tiltakozását. Emlékeztetett rá, hogy az Orbán-kormány szétverte a közoktatási rendszert, elvette ezzel sok roma gyermek esélyét.

A lelkész szerint a világban a tárgyalás helyét az erőfitogtatás, a fenyegetés foglalja el. Nem lepi meg, hogy régi-új világhatalmak a föld újrafelosztásáról egyezkednek, és ez a kisebb népek számára súlyos kockázatot hordoz. Azt szeretné, ha ebben az erőszakos és zűrzavaros helyzetben Magyarország az igazságon alapuló béke és szolidaritás helye lenne, visszatalálna természetes közegébe, az európai nemzetek nagy családjába.