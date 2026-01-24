Jelentős Tisza‑vezetést mutatnak a januári Závecz‑számok

Hétfőn jelenik meg a Závecz Research legfrissebb reprezentatív közvélemény-kutatása, de az intézet igazgatója, Závecz Tibor már szombat este elárult néhány adatot az ATV műsorában.

E szerint a teljes népességben a Tisza 36, a Fidesz 31 százalékon áll, a biztos szavazó pártválasztók között pedig a Tiszának 49 százaléka van, a Fidesznek pedig 39 százaléka.

E számok alapján Magyar Péter pártjának 2,9 milliós a szavazótábora, míg a kormánypárté 2,5 milliós.

A decemberben kiadott felméréshez képest nincs nagy különbség, de mindkét nagy párt hibahatáron belül (3 százalékpont ) tudta növelni a támogatottságát. Akkor a Tiszának 47, a Fidesznek pedig 38 százaléka volt a biztos szavazók körében, míg a teljes népességnél 35-30 vezettek Magyarék.

A Medián és az Idea is Tisza-előnyt mér

A Medián friss felmérése szerint ugyancsak tovább nőtt a Tisza Párt előnye a Fidesszel szemben: a biztos pártválasztók körében már 12 százalékponttal vezetnek, miután két hónap alatt 10-ről 12 pontra nőtt a különbség. A Tisza támogatottsága ebben a körben 51 százalék, míg a Fideszé 39. A választani tudók körében 49–41-re, a teljes népességben pedig 40–33-ra vezet Magyar Péter pártja, miközben a Fidesz támogatottsága stagnált vagy gyengült.

Az IDEA Intézet januári adatai szintén Tisza-fölényt jeleznek: a teljes népesség körében 35 százalékot mértek a pártnak, míg a Fidesz–KDNP 27 százalékon állt. A biztos szavazók körében 8–10 százalékpontos előnyt lát az intézet. A DK az IDEA szerint továbbra is elérné az 5 százalékos parlamenti küszöböt, míg a Mi Hazánk éppen alatta maradna – ez utóbbi tendencia viszont nem jelenik meg más kutatócégek méréseiben, amelyek többnyire a Mi Hazánkat tartják bejutásra esélyesnek.