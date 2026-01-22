rendőrségelfogásszlovákia
Top 50-es magyar bűnözőt fogtak el Szlovákiában

2026. 01. 22.

Elfogtak egy körözött magyar férfit Szlovákiában – közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság csütörtökön.

Az 52 éves férfit embercsempészés bűntettének elkövetése miatt a bíróság 8 év 6 hónap börtönbüntetésre ítélte, de a letöltését nem kezdte meg, a végrehajtás elől megszökött.

Az elfogatóparancs alapján 2025 augusztusa óta körözött férfi felkerült a rendőrség Top 50-es körözési listájára.

Az elfogását a Szlovák Célkörözési Egység hajtotta végre január 8-án Párkányban.

A férfi kiadatásáról és hazaszállításáról a későbbiekben döntenek a szlovák hatóságok.

