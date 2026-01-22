Nyilvánossá vált az EBESZ (Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet) igényfelmérő missziójának javaslatcsomagja az áprilisi választások kapcsán. Az EBESZ Emberi Jogok és Demokratikus Intézményének Hivatala ezúttal is teljes körű választási megfigyelést javasol Magyarországra – írja az aHang Facebook-oldalán.

A posztban emlékeztetnek: a 2022-es választások előtt az EBESZ már egyszer példátlan módon cselekedett az uniós országokon belül: az előzetes jogi és politikai helyzetértékelés alapján indokoltnak tartotta, hogy hosszú és rövid távú megfigyelőkből álló, teljes körű misszió kísérje figyelemmel a választások lebonyolítását.

Az aHang nyáron indított országos kampányt, amelyben azt szerették volna elérni, hogy 2022-hez hasonlóan, idén is teljes körű választási misszió érkezzen hazánkba. Több mint 64 ezer aláírást gyűjtöttek össze, amelyet októberben személyesen vittünk el Varsóba.

Nem változott a helyzet, sőt

A következő lépésként az EBESZ tagállamoknak kell elfogadnia az ODIHR NAM jelentését, ez azonban az aHang szerint valószínűleg már nem gördít akadályt a teljes körű misszió elé. A bejegyzésben hangsúlyozták: