mélykútkutyahalál
Éhező kutyái ették meg a korábbi állatgondozót, a koponyáját is megrágták

24.hu
2026. 01. 13. 21:46

Holtan találtak rá otthonában egy férfira Mélykúton. Információk szerint a házba bezárt, napok óta éhező kutyái falták fel a holttesttét – írja baon.hu.

A szomszédok jelzése alapján a tűzoltók és a rendőrök feltörték a ház ajtaját és bejutottak az épületbe, az ebek a férfi maradványainak nagy részét már megették. Lábszár- és karcsontok, valamint a szétrágott koponya egy része maradt csak meg.

A korábban állatgondozóként dolgozó férfi nyolc kutyát tartott a portáján, már egy hete halott lehetett, mire a rendőrség és a katasztrófavédelem végül bejutott a házba.

A kutyákat a Kelebiai Kutyamentő Alapítvány munkatársai gyűjtötték össze és karanténba helyezték. Öt kutyát az udvaron, kettőt pedig a házban fogtak be, ahol egy elpusztult kutyát is találtak.

