fidesz kongresszusorbán viktorválasztás 2026
A következő élő közvetítés része Magyar Péter kínossá tette a Fidesz új szlogenjét, Tóth Gabi Eye of the Tigert énekel, bejelentkezett Salvini – élőben a Fidesz kongresszusáról

Szita Károly: A migránsok ma nem rombolják a templomokat Magyarországon

admin Dienes Gábriel
2026. 01. 10. 14:17

Szita Károly, aki 30 éve Kaposvár polgármestere, arról beszélt a színpadon a Fidesz kongresszusán, hogy a városok a baloldali kormányok alatti időkkel szemben az Orbán-kormányok alatt biztonságban vannak.

Ő úgy látja, hogy a baloldali kormányok vették el a pénzt az önkormányzatoktól, a Tisza képében pedig „ugyanazok, ugyanerre készülnek” most.

Szita arról is beszélt, hogy a magyar településeken ma biztonságban élhetnek az emberek, mert nem rombolják, rongálják a templomokat a migránsok, és nem erőszakolják meg a nőket. Szerinte a következő választás tétje az, hogy háború vagy béke, gyarapodás vagy elszegényedés lesz. Azt mondta, a polgármestertársaival együtt ők békét és gyarapodást akarnak.

Mohos Márton

Vissza a közvetítéshez

Friss

Népszerű

Összes
Megvan a Fidesz új szlogenje
Telex: Orbán M4 Sportos interjúja ugyanannyi diszlájkot kapott, mint lájkot
Íme a top 10 legjobban fizető szakma Magyarországon: nem a politikus az első
Megkérdezték Trumpot, hogy Putyin is úgy járhat-e, mint Maduro
Magyar Péter kínossá tette a Fidesz új szlogenjét, Tóth Gabi Eye of the Tigert énekel, bejelentkezett Salvini – élőben a Fidesz kongresszusáról
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik