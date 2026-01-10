Szita Károly: A migránsok ma nem rombolják a templomokat Magyarországon

Szita Károly, aki 30 éve Kaposvár polgármestere, arról beszélt a színpadon a Fidesz kongresszusán, hogy a városok a baloldali kormányok alatti időkkel szemben az Orbán-kormányok alatt biztonságban vannak.

Ő úgy látja, hogy a baloldali kormányok vették el a pénzt az önkormányzatoktól, a Tisza képében pedig „ugyanazok, ugyanerre készülnek” most.

Szita arról is beszélt, hogy a magyar településeken ma biztonságban élhetnek az emberek, mert nem rombolják, rongálják a templomokat a migránsok, és nem erőszakolják meg a nőket. Szerinte a következő választás tétje az, hogy háború vagy béke, gyarapodás vagy elszegényedés lesz. Azt mondta, a polgármestertársaival együtt ők békét és gyarapodást akarnak.