Szijjártó: Ez nem a Fortnite, a következő három hónapot meg kell húzni

Szijjártó Péter arról beszélt a színpadon, hogy szerinte Magyarország külügyminiszterének lenni a legnagyszerűbb dolog a világon. Ugyanis: „nincsen és nem is lehet nagyszerűbb dolog annál, mint hogy egy több mint 1000 éves államisággal rendelkező keresztény nemzetet lehet képviselői a világban”.

Azt mondta, hogy az utóbbi 3-4 évben az európai uniós találkozók háborús értekezletekké alakultak, Brüsszelben ugyanis „a józan ész teljes egészében elveszett”. Az unió vezetőkön pedig „elhatalmasodott a háborús fanatizmus”, tette hozzá.

Szijjártó szerint a múlt héten nyilvánosságra hoztak egy megállapodást Párizsban, ami alapján Európa két nukleáris hatalma úgy döntött, hogy katonákat küld Ukrajnába. Szerinte ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy Európa atomhatalmai – gondol ezalatt Franciaországra és az Egyesült Királyságra – „elkezdte vívni a háborút”, amivel az a céljuk, hogy „Egész Európát borítsa be a háború lángja”.

Ez innentől kezdve már nem a Fortnite, hanem a való világ

– mondta a külügyminiszter a Fidesz delegáltjai előtt az utóbbi évtized egyik legnépszerűbb lövöldözős játékára utalva.

Szijjártó Péter azt mondta, hogy ha a választáson nem a Fidesz fog győzni, akkor végre lesz hajtva „a brüsszeli-kijevi terv”, emiatt a következő három hónapot„ meg kell húzni”, ugyanis minden ezen múlik.