Navracsics: A valóság a Fidesz oldalán áll

Mohos Márton / 24.hu
admin Dienes Gábriel
2026. 01. 10. 14:55
Mohos Márton / 24.hu

Navracsics Tibor közigazgatási minisztert Németh Balázs úgy konferálta fel a fellépése előtt, hogy

nyernie kell egyéni választási körzetében,

ugyanis belekezdett az önkormányzati rendszer reformjába, aminek csak a következő ciklusban érhet a végére.

A miniszter szerint nem csak a gazdaság, hanem a mindennapi életünk is sokkal jobb, biztonságosabb, mint a baloldali kormányok alatt, a Fidesz pedig a közös munkának köszönhetően sikeres az országos politikában. A valóság a mi oldalunkon áll, jó érveink vannak” – tette hozzá.

Navracsics azt üzente a fideszeseknek, hogy bele kell állni a vitákba, a jelenlévő pártküldötteket pedig arra kérte, hogy ehhez adjanak hitet, biztatást nekik.

