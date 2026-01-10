Gál Kinga: Brüsszelben államcsíny zajlik

Gál Kinga pártalelnök, a Fidesz EP-frakciójának vezetője, mint mondta, „Patrióta sikerekről szeretett volna büszkén beszámolni”. Ezután be is számolt arról, hogy mit tett, milyen eredményeket ért el az európai pártcsaládjuk – amelynek ő az egyik alelnöke – a 2022-es megalapítása óta.

Brüsszelben valójában államcsíny zajlik a szuverén európai nemzetek ellen

– mondta Gál, utalva arra, hogy az EU-ban a Patrióták olyan bátrak, hogy ezt kimondják.

Gál Kinga szerint Orbán Viktorra milliók tekintenek az EU-ban a jelenlegi politikai elit egyetlen alternatívájaként, és a Fidesz az egyetlen garancia arra, hogy jól éljünk és megvédjék az eddig elért kormányzati eredményeket.