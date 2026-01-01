Belföld
Hótakaró lepte be Magyarországot – fotókon az újévi havazás
Kocsis Zoltán / MTI
Bár a fehér karácsony idén is elmaradt a legtöbb magyar számára, a szilveszter és az újév sokaknak kárpótlást jelenthet. December 31-én este, valamint január 1-jén a korai órákban szinte az ország teljes területén esett hó. Nem is kevés: több helyen 5-10 centi vastag hótakaró alakult ki. A legtöbb hó a Veszprém vármegyei Zircen hullott, ahol 13 centimétert mértek.
