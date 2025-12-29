lopástekterrorelhárítási központsándor-palota
TEK-es lophatott értékes könyveket a Sándor-palotából – a hatóságok hallgatnak a részletekről

2025. 12. 29. 12:39

Értesüléseink szerint értékes kódexet vitt haza a köztársasági elnök védelmére kirendelt egység egyik tagja a Sándor-palotából, amelynek biztosítása a Terrorelhárítási Központ feladata. Úgy tudjuk, hogy a TEK munkatársa a köztársasági elnöki hivatalból eltulajdonított könyvritkaságot megpróbálta értékesíteni.

Információnkkal megkerestük a TEK sajtóosztályát, ahol az értesülést nem cáfolták, de levelünkre csak annyit közöltek, hogy az ügyben a válaszadás nem a TEK feladata. Hasonló válaszlevél érkezett az Országos Rendőr-főkapitányságtól. Érdeklődtünk az államfői hivatal sajtóirodájánál is, hogy milyen könyvek tűntek el, ám ők azt írták, hogy nincs tudomásuk ilyen esetről.

A Központi Nyomozó Főügyészség ugyanakkor arról tájékoztatta lapunkat, hogy folyamatban van a nyomozás az ügyben. A Fővárosi Nyomozó Ügyészség nem is egy, hanem több nagy értékű könyv eltulajdonítása miatt vizsgálódik. A KNYF levelében azt is jelezte, hogy a megkeresésünkben szereplő információk nem mindenben voltak pontosak, ám a vizsgálat érdekében további részleteket nem közöltek.

