„Az a cél, hogy láttassuk a szegénységet és a pazarlást” – punkok osztanak vegetáriánus ételt hajléktalanoknak

Ha valaki a legújabb öltönyében áll be a sorba, ő is kap egy tál levest. Ugyanúgy és ugyanannyit, mint bárki más

– foglalja össze Dániel a Food Not Bombs mozgalom budapesti ételosztó akcióinak filozófiáját.

Ezen a vasárnapon a szociológus végzettségű Dániel a szakács, és mint ilyen, kulcsember a folyamatban: ő dönti el a mentett zöldségek listája alapján, hogy mi kerül a fazékba, pontosabban mi melyik fazékba kerül. Ha sok a krumpli, krumplis étel készül, ha paradicsom és tészta van, akkor valami olaszos. A főzés itt mindig improvizáció, de messze nem esetleges. Évek rutinja áll a szakács mögött, a mozgalom mögött viszont évtizedek tapasztalata. Budapesten minden héten legalább három fogásból álló menüsor készül, általában 100-150 ember jut így meleg ételhez.

10 fotó

December van, vasárnap délelőtt a Józsefvárosban. Az Auróra udvara csendes. Valamit érezni még a szombat esti koncert levegőjéből, de odabent, a vendégtérben vágódeszkák, zöldséghámozó kések kerülnek elő. A ládákban zöldségek várják, hogy megtisztítsa, feldolgozza őket valaki. A Food Not Bombs budapesti csoportjánál nagyjából ilyenkor dől el, mi lesz az aznapi menü, és az is, hogyan áll össze néhány óra alatt az összességében száznál is több embert megmozgató akció.