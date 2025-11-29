Hol tart Kelet-Magyarország felzárkóztatása Nyugat-Magyarországhoz?

Orbán különféle fejlesztési forrásokat sorol fel, elmondja, hogy 2010-hez képest 50 ezerrel több munkahely van, és a következő években 670 milliárd forintot fognak elkölteni Szabolcsban.

Budapestet fejleszteni nem nagy ügy, az, hogy nem értékelik, az egy más kérdés,

ezzel szemben az olyan településeken, mint Tatabánya, vagy Komló, elérni fejlődést, igazi teljesítmény. A legnagyobb feladat Kelet-Magyarországon van, olyan pályára állítani, hogy utolérje Pannóniát: „de még nincsenek ott”, majd tíz éven belül. Utána Dél-Magyarország következik.