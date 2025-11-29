digitális polgári körfideszmagyar péternyíregyháza
A következő élő közvetítés része Orbán: Még nem tudják a pestiek, de ha a baloldalra szavaznak, ők fognak a legrosszabbul járni

Hol tart Kelet-Magyarország felzárkóztatása Nyugat-Magyarországhoz?

Adrián Zoltán / 24.hu
24.hu
2025. 11. 29. 13:03
Adrián Zoltán / 24.hu

Orbán különféle fejlesztési forrásokat sorol fel, elmondja, hogy 2010-hez képest 50 ezerrel több munkahely van, és a következő években 670 milliárd forintot fognak elkölteni Szabolcsban.

Budapestet fejleszteni nem nagy ügy, az, hogy nem értékelik, az egy más kérdés,

ezzel szemben az olyan településeken, mint Tatabánya, vagy Komló, elérni fejlődést, igazi teljesítmény. A legnagyobb feladat Kelet-Magyarországon van, olyan pályára állítani, hogy utolérje Pannóniát: „de még nincsenek ott”, majd tíz éven belül. Utána Dél-Magyarország következik.

Adrián Zoltán / 24.hu

Vissza a közvetítéshez

Friss

Népszerű

Összes
Menczer a Putyin-Orbán találkozó magyar tolmácsáról: Lehet, hogy rossz napja volt
Orbán: Még nem tudják a pestiek, de ha a baloldalra szavaznak, ők fognak a legrosszabbul járni
Térképen a Tisza Párt 104 egyéni képviselőjelöltje
Jött az üzenet a védelmi miniszertől: Öljétek meg mindet!
Orbán: Még nem tudják a pestiek, de ha a baloldalra szavaznak, ők fognak a legrosszabbul járni
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik