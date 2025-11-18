Publicus: minden második beteg nem kapott megfelelő időn belül időpontot a szakrendelésen

Nagyon nehéz helyzetbe kerülhetnek azok a betegek, akiknek nincs pénzük a fizetős magánegészségügyi szolgáltatások igénybe vételére – derül ki a Publicus Intézet felméréséből, amelyet a Népszava ismertetett. Eszerint a szakorvost keresők közel fele szembesült azzal a közelmúltban, hogy nem sikerült megfelelő időn belül időpontot kapnia.

A felmérésben arra is rákérdeztek, hogy a lakosság mekkora részének okozhatnak közvetlen sérelmet az így eltűnő ellátások. E szerint a megkérdezettek közel negyede (22 százalék) tapasztalta a megelőző esztendőben, hogy megszűnt valamely állami egészségügyi szolgáltatás, amelyre neki személy szerint szüksége lett volna.

A lap rámutat arra, hogy a szolgáltatások felfüggesztése miatt nem csak az orvos-, hanem az egyre súlyosabbá váló ápolóhiány is áll, ami a következő években a súlyosan elöregedett ápolói kar miatt fokozódhat.