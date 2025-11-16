Emese feladta a karrierjét a fia életéért – közben megtalálta önmagát

Amikor megkaptam a fiam autizmus diagnózisát, mindenki azt tanácsolta: fogadjam el őt, úgy, ahogy van. Ne fejlesszem, ne neveljem őt. Csakhogy én felismertem: ahhoz, hogy teljesebb és boldogabb életet élhessen, igenis szüksége van az én fejlesztésemre. Mégpedig olyan fokon, hogy az az erőforrásaim nagy részét leköti majd. Ezért feladtam a marketingszakértői karrieremet, ezzel az egész addigi életemet, és minden energiámat az ő fejlesztésének szenteltem.

Szloboda-Kovács Emese utólag ezt tartja élete legbátrabb döntésének. Eredetileg kulturális antropológia szakon végzett a Miskolci Egyetemen, majd hat évet az USA-ban élt, ahol szociálpszichológiát és marketinget is tanult, hazaköltözve pedig elvégzett egy marketingkommunikációs szakértő képzést. Budapesten multis környezetben dolgozott, munkája révén bejárta a világot Írországtól Máltáig, Arubától Baliig.

Gyermekei születése után azonban teljesen megváltozott az élete. Amikor a kisfiát autizmussal diagnosztizálták, az amerikai terápiák felé fordult. „Ahelyett, hogy az akkori jelenre rendezkedtem volna be, bíztam abban, hogy lesz változás az állapotában, ami hosszú távon javíthatja az életminőségét. Így, ahhoz képest, hogy addig milyen területen volt nemzetközi tapasztalatom és tudásom, ismét belevetettem magam a nemzetközi szférába, immáron azzal a céllal, hogy egy merőben új szakterületet tanuljak ki.”

Közben szerzett egy gyógypedagógus-logopédus diplomát is, 2021-ben pedig megjelent az első kiadványa, amely rögtön megkapta az Autisták Országos Szövetségének ajánlását. Hogyan győzd le a haragod – ezzel a címmel jelent meg az első munkafüzete, ezt követte a Hogyan legyél nyitott és kitartó, majd tavaly a Hogyan legyél hang-erős. Mindhárom munkafüzet elnyerte a Magyar Pszichológiai Társaság Óvoda- és Iskolapszichológiai Szekció elnökének ajánlását is.

Ezek a kötetek gyakorlatias megközelítésű, konkrét problémákra fókuszáló kiadványok. Nemcsak a szülők használják örömmel, hanem a pedagógiai szakpszichológus képzések oktatói és hallgatói, illetve az óvoda- és iskolapszichológusok is szívesen választják a munkáit terepkutatási témaként. Emese az évek során az önkontroll, az érzelemszabályozás, a rugalmas ellenállóképesség és a reziliencia témaköreibe ásta bele magát, mivel ez a fajta társas-érzelmi tudás nélkülözhetetlen a gyerekek számára.

Ám először álljunk meg kicsit Emese gyerekkoránál. A marketinghez és a kereskedelemhez ugyanis már korai emlékek is fűzik.

Édesanyám boltvezető volt, elég kemény asszony, úgyhogy én már hétévesen füzetcsomagokat állítottam össze, nyolcévesen táskát árultam a boltban.

Ám először mégsem ebben az irányban gondolkodott a továbbtanulásnál, hanem a kulturális antropológia vonzotta, ezt követte csak a marketing. Nem akart ő papírokat halmozni, egyszerűen csak így hozta az élet.

A kisfia születése azonban valódi fordulópont lett az életében.