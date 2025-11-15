Belföld

A nagypolitika Győrbe költözött: Orbán Viktor és Magyar Péter is itt mozgósított – galéria

2025. 11. 15. 16:53
A kormányfő az Olimpiai Sportparkban, a Tisza Párt elnöke a Bécsi kapu téren várta a híveit november 15-én.

A digitális polgári körök rendezvény Orbán Viktor arról beszélt, hogy Magyarországnak Trianon óta mindig pénzügyi védőpajzsra volt, van és lesz is szüksége. Majd a kérdésre, hogy egy évre szól-e a szankciók alóli mentesség, azt felelte, hogy „Nem mindegy?” – élő közvetítésünk a Fidesz rendezvényéről azoknak, akik lemaradtak volna.

Magyar Péter pedig azt mondta a Tisza rendezvényén, hogy a fekete csík, a fekete kordon és a térfigyelő kamerák jelentik Orbán Viktor világát, majd azt üzente a kormányfőnek, hogy „ön a repülőrajt helyett a recesszió, az eladósodás és az amerikai mentőcsomag mocsarába lökte a hazánkat és a magyarokat”.

Belföld
Magyar Péter: Tudom, hogy mi egy valódi miniszterelnök feladata, érzem a felelősség súlyát, készen állok a feladatra
