Pár nap alatt 1500-an jelentkeztek budapesti szavazatszámlálónak

Már az első hétvégén több mint 1500-an jelentkeztek szavazatszámlálónak Karácsony Gergely felhívására Budapesten a 2026-os országgyűlési választásra – írja a Népszava.

Budapesten várhatóan több mint hatezer választott számlálóra lesz szükség, a toborzás 2026. februárig tart. Ahogy arról korábban beszámoltunk, a jelentkezés feltétele a helyi lakcím, az eskütétel és egy felkészítő tanfolyam elvégzése. A szavazatszámlálók feladata a szavazás helyszíni lebonyolítása, a törvényesség és pártatlanság garantálása, szükség esetén a választás rendjének helyreállítása, valamint a szavazóköri eredmények megállapítása.

A munkáért bruttó 80 ezer forintos, a bizottsági elnököknek 90 ezer forintos tiszteletdíj jár, étkezést és egy munkaszüneti napot is biztosítanak, de a feladatból adódóan a szavazás napján kora reggeltől késő estig a szavazókörben kell tartózkodni.

A választási törvény decemberi módosítása miatt Budapesten a korábbi 18 helyett 16 választókerület lesz, a szavazókörök száma és beosztása még felülvizsgálat alatt áll. A Fővárosi Választási Iroda most először segíti a kerületeket közös kampánnyal és online felülettel, bár öt kerület – legalábbis egyelőre – önállóan toboroz.