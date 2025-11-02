választás 2026szavazatszámlálófővárosi önkormányzatkarácsony gergely
Közélet

Szavazatszámlálókat toboroz a Fővárosi Önkormányzat a 2026-os parlamenti választásra

2025. 11. 02. 11:53

Budapesti szavazatszámlálókat keresünk, indul a toborzás,

jelentette be vasárnap Karácsony Gergely a Facebookon.

A főpolgármester szerint a demokrácia megőrzése mindennapi kihívás, amelynek kulcsa a választások tisztasága és az azt biztosító ellenőrzés, ezért a Fővárosi Önkormányzat a választópolgároktól kér segítséget a jövő évi parlamenti választások lebonyolításához.

Karácsony a felhívásban hangsúlyozta: a bizottsági tagok nem pártokhoz vagy jelöltekhez kötődnek majd, hanem a fővárosi önkormányzat delegálja őket, és feladatuk a szavazás törvényes lebonyolításának biztosítása. A toborzás 2026 februárjáig tart, és célja, hogy minél több budapesti állampolgár vegyen részt aktívan a demokratikus folyamatban.

A tájékoztató oldalról kiderül, hogy nagykorú, budapesti állandó lakhellyel és választójoggal rendelkező személyeket keresnek, akikkel szemben nem áll fenn a törvényben meghatározott összeférhetetlenségi ok.

A kiválasztottaknak részt kell majd venniük egy képzésen, a szavazás napján pedig a voksolás kezdetétől a végéig jelen kell lenni, összeszámolni a szavazatokat és aláírni a jegyzőkönyvet. Cserébe minimum bruttó 80 ezer forintos díjazást, étkezést és munkaszüneti napot kapnak majd.

A tájékoztatást szerint a kampányban 18 kerület vesz részt, az I., az V., a XIII., a XVII. és a XXIII. kerületi lakosok a helyi választási irodához fordulhatnak. Hogy ez miért van így, arról kérdést küldünk a Fővárosi Önkormányzathoz, ha választ kapunk, frissítjük a cikkünket.

