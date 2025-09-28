Belföld

„Anya, én tudom, mit beszéltünk, de nem megy”  – a falura hazatérő pszichológus meg akarja mutatni, hogy minden gyerek érték

Varga Jennifer / 24.hu
admin Kovács Márta admin Varga Jennifer
2025. 09. 28. 11:00
Varga Jennifer / 24.hu

„Anya, én tudom, mit beszéltünk, de nem megy”  – a falura hazatérő pszichológus meg akarja mutatni, hogy minden gyerek érték

admin Kovács Márta admin Varga Jennifer
2025. 09. 28. 11:00
Rózsaszentmártonban augusztus végén nyitotta meg a kapuit a Kaleidoszkóp Tehetségtámogató, Fejlesztő és Mentálhigiénés Központ. Az új intézményt a helyi általános iskola pszichológusa álmodta meg, akinek az a célja, hogy a környékbeli atipikus gyerekek is kaphassanak tehetséggondozást és fejlesztést. Cikkünkben egy, a központba járó kislány és családja számolnak be arról, milyen küzdelmeket vívnak a mindennapokban, mit jelent nekik a Kaleidoszkóp, illetve az ötletgazda is mesél az ambiciózus terveiről.

Már az első visszajelzések alapján megérte minden álmatlan éjszaka. Szeretném, hogy idővel minél kevesebb gyerek jöjjön hozzám csúfolódás és bántalmazás miatt. Ha egyre többen jönnének majd el a családi napra olyanok is, akik nem érintettek közvetlenül. Hogy töltsenek együtt időt. Ha a szülők magukra is fordítanának időt, mert azt éreznék, hogy a gyerekeik sínen vannak.

A Heves vármegyei Rózsaszentmártonban járunk, ahol augusztus végén egy új intézmény nyitotta meg kapuit: a Kaleidoszkóp Tehetségtámogató, Fejlesztő és Mentálhigiénés Központ. A központot a helyi általános iskola pszichológusa, az imént idézett Géczi-Tóth Viktória álmodta meg, a projektet pedig az önkormányzat egy épület biztosításával támogatja.

A központ szeptembertől számos szakemberrel – köztük pszichológussal, logopédussal, meseterapeutával, pozitív fegyelmezés szülőoktatóval és zenepedagógussal – várja a felnőtteket és a gyerekeket. A szakemberekben közös, hogy neuroaffirmatív szemlélettel dolgoznak (ennek az a célja, hogy a különbségeket ne problémaként, hanem értékes sajátosságnak tekintsék – a szerk.), rendszerszemléletben és erőforrásközpontúan gondolkodnak. Nagyon várják még újabb szakemberek jelentkezését is, kiváltképp autizmus spektrum pedagógiája szakos gyógypedagógust és állatterápiás szakembert.

Időközben felcsillant a remény, hogy lesz gyermekpszichiáterünk is – aki egyébként emellett felnőtt pszichiáter és neurológus is –, ami tudomásom szerint még Egerben sincs

– újságolja Viktória.

A fejlesztőház – amelyben olyan egyéb foglalkozások is elérhetőek lesznek, mint például bűvészkedés, szakkörök, képzőművészeti foglalkozások vagy akár színjátszás is – kezdetben csak térítéses szolgáltatást nyújt majd, de az alapító csapat egy egyesület létrehozásán dolgozik azért, hogy később pályázati hozzájárulással a rászorulók számára ingyen ellátást is nyújthasson.

A pszichológus első kézből tapasztalta meg, hogy egyre több az atipikus fejlődésmenetű gyermek, sokuknak egyszerre lenne szükségük tehetséggondozásra és fejlesztésre, miközben már nemcsak az állami ellátórendszer leterhelt, hanem a magánszakemberek kapacitása is véges. Ráadásul az utóbbiak főleg a nagyobb városokban elérhetők, azaz az olyan térségek, mint a hatvani járás – amelyhez az alig több mint 1800 lakossal rendelkező Rózsaszentmárton is tartozik –, részben ellátatlanok.

Mit jelent az atipikus? Kikről beszélünk?

Az elmúlt években folyamatosan emelkedett hazánkban a sajátos nevelési igényű (SNI) gyerekek száma, a KSH adatai szerint a 2024/2025-ös tanévben mintegy 4600 fővel. Atipikus fejlődésnek pedig az olyan, nem mindig nyilvánvaló és egzakt módon azonosítható eltéréseket nevezzük, amelyek gyakran együtt és különböző kombinációkban jelennek meg. A szindrómák gyakori közös megjelenésének oka az egymást átfedő fejlődési utak, amelyek az atipikus fejlődéshez vezetnek. Ide tartoznak a neurológiai alapú teljesítményzavarok, mint például a tanulási zavarok (például a diszlexia vagy a diszkalkulia) és az ADHD; illetve az autizmus spektrum zavarok egy része is.

Viktória érkezésünk után körbe is vezet minket a zegzugos, öt éve felújított, de érkezésükig nagyrészt kihasználatlan épületben. A váróban olvasósarok fogadja az érkezőket, de más izgalmas mozzanatok is akadnak: például itt maradt még a fotókeret a nyílt napról (és az érkezők annyira szeretik, hogy úgy tűnik ott is marad). A szobák egy-egy színről kapták a nevüket, nem véletlenül, hisz a hozzájuk vezető utat azonos színű padlójelölők mutatják. Az ilyesfajta vizuális elemek sokat segíthetnek az autista és ADHD-s személyeknek. A zöld szobában például mindenféle korosztály jól érezheti magát egyszerre, hiszen a gyerekeknek számos babzsák, a felnőtteknek pedig kényelmes kanapé áll rendelkezésükre, sőt, nemrég egy pianínó is érkezett. Mi is itt foglalunk helyet.

8 fotó

Miért pont Rózsaszentmárton?

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

Belföld
adhdatipikus gyerekekfejlesztő és mentálhigiénés központgéczi-tóth viktória
Rogán Antal elmondta, miért nem tapsolt Semjén Zsolt parlamenti felszólalása után
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik