Négy nagyobb városban nem költenek idén augusztus 20-i tűzijátékra

Miközben a kormány Budapesten rekordösszegű, közel 11 milliárd forintos ünnepségsorozatot rendez augusztus 20-án, amiből körülbelül 3,6 milliárd tűzijátékra megy el, több vidéki városban nem lesz rakétázás.

A Blikk gyűjtése szerint legalább négy nagyobb településen elmarad a tűzijáték.

Cegléd már előre bejelentette, hogy nem lesz augusztus 20-i tűzijáték. A polgármester közölte, hogy a háttérben régóta zajlottak az egyeztetések, mivel a belvárosban az elmúlt időszakban sok épületre szereltek napelemeket, ami miatt a visszahulló törmelék komoly károkat okozhatna. Így a program ellen biztonsági okok is szóltak, nemcsak a pénzhiány.

Esztergom és Győr anyagi megfontolásból döntött a tűzijáték törlése mellett, írta meg a 168.hu.

Gyöngyösön viszont már 2021 óta nincs rakétázás. Négy éve a város lakosságát megszondázták, és kiderült, hogy mindössze 26 százaléka akarta a tűzijátékot, 74 százalék nemmel voksolt.