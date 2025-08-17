„Egy jól működő társadalomban minden ember érdeke fontos, nemcsak a haveré, az üzlettársé”

Zsírra szállt por, csótányok, elromló klímák és liftek, egymást cáfoló és egymásra ígérgető személyeskedő Facebook-posztok – az egészségügy helyzetének bemutatása az utóbbi időszakban leginkább ebbe az irányba terelődött.

A Budapesti Corvinus Egyetem és a BME egykori gazdasági főigazgatója szerint azonban nem ezek, hanem egyetlen adat mutatja meg igazán, valójában milyen állapotban van az egészségügyi ellátórendszer és a magyar társadalom egésze. Rózsás Péter úgy véli, az egészségügy és a társadalom állapotának valódi mércéje a születéskor várható élettartam, amely az ország életkörülményeiről és egészségi állapotáról is árulkodik. Ez az érték – miközben tükrözi az egészségügyi ellátás színvonalát – valójában sokkal többet árul el: azt is, mennyire egészségesen élnek az emberek, milyen a környezetük, és milyen társadalmi biztonság veszi őket körül – állítja Rózsás, aki az Országos Vérellátó Szervezet gazdasági vezetője is volt.

Mint mondja, a jelenlegi állami irányítás mellett a költségvetési intézmények szakmai alapú gazdasági vezetése ellehetetlenült, így – bár nem kapott felkérést – ő maga sem kereste a lehetőséget arra, hogy újabb állami feladatot vállaljon el.

Talán majd egy új kormány esetén ismét lesz értelme dolgozni az államnak, addig azonban nem, mert a szakmai tisztességet többre értékelem

– teszi hozzá.

Inkább írt egy könyvet, majd létrehozta a Közjóért és Közbizalomért Egyesületet, de azt tapasztalta, „még ezek a fogalmak is ellenzékinek számítanak a mai Magyarországon, és még a multinacionális cégek is tartanak az ilyenek szervezetek támogatásától.” Mivel ennek a munkájának kapcsán számos nemzetközi mozgalomba is bekapcsolódott – sokszor egyetlen kelet-európai résztvevőként – alaposan megismerte ezek működését, és a közelmúltban a világ különböző pontjairól származó kollégáival együtt létrehozott egy nemzetközi civil szervezetet, amelynek célja az emberi életminőség javítása a társadalmi, gazdasági és környezeti fenntarthatóság előmozdításával.

A budapesti székhelyű Alliance for Economic, Development and Sustainability (Szövetség a Gazdasági Fejlődésért és Fenntarthatóságért, AEDS) a fenntarthatóságot és a társadalmi jólétet elősegítő programokat dolgoz ki, és tevékenységük egyik fő területe az egészség és az egészségügy.

A társadalom kimaradó része

Rózsás azt állítja, a világ kritikus ponthoz érkezett.