„Egy jól működő társadalomban minden ember érdeke fontos, nemcsak a haveré, az üzlettársé”

Rózsás Péter
2025. 08. 17. 17:05
Rózsás Péter
Egyetlen adat mutatja meg igazán, valójában milyen állapotban van az egészségügy és a társadalom – állítja Rózsás Péter, a Budapesti Corvinus Egyetem egykori gazdasági igazgatója, aki egy nemzetközi civil szervezet alapításával próbál a mutatókon javítani. A szakember ebben a rendszerben már nem vállalna állami feladatot, de úgy véli, egy új kormány esetén ismét lehetne ennek értelme.

Zsírra szállt por, csótányok, elromló klímák és liftek, egymást cáfoló és egymásra ígérgető személyeskedő Facebook-posztok – az egészségügy helyzetének bemutatása az utóbbi időszakban leginkább ebbe az irányba terelődött.

A Budapesti Corvinus Egyetem és a BME egykori gazdasági főigazgatója szerint azonban nem ezek, hanem egyetlen adat mutatja meg igazán, valójában milyen állapotban van az egészségügyi ellátórendszer és a magyar társadalom egésze. Rózsás Péter úgy véli, az egészségügy és a társadalom állapotának valódi mércéje a születéskor várható élettartam, amely az ország életkörülményeiről és egészségi állapotáról is árulkodik. Ez az érték – miközben tükrözi az egészségügyi ellátás színvonalát – valójában sokkal többet árul el: azt is, mennyire egészségesen élnek az emberek, milyen a környezetük, és milyen társadalmi biztonság veszi őket körül – állítja Rózsás, aki az Országos Vérellátó Szervezet gazdasági vezetője is volt.

Mint mondja, a jelenlegi állami irányítás mellett a költségvetési intézmények szakmai alapú gazdasági vezetése ellehetetlenült, így – bár nem kapott felkérést – ő maga sem kereste a lehetőséget arra, hogy újabb állami feladatot vállaljon el.

Talán majd egy új kormány esetén ismét lesz értelme dolgozni az államnak, addig azonban nem, mert a szakmai tisztességet többre értékelem

– teszi hozzá.

Inkább írt egy könyvet, majd létrehozta a Közjóért és Közbizalomért Egyesületet, de azt tapasztalta, „még ezek a fogalmak is ellenzékinek számítanak a mai Magyarországon, és még a multinacionális cégek is tartanak az ilyenek szervezetek támogatásától.” Mivel ennek a munkájának kapcsán számos nemzetközi mozgalomba is bekapcsolódott – sokszor egyetlen kelet-európai résztvevőként – alaposan megismerte ezek működését, és a közelmúltban a világ különböző pontjairól származó kollégáival együtt létrehozott egy nemzetközi civil szervezetet, amelynek célja az emberi életminőség javítása a társadalmi, gazdasági és környezeti fenntarthatóság előmozdításával.

A budapesti székhelyű Alliance for Economic, Development and Sustainability (Szövetség a Gazdasági Fejlődésért és Fenntarthatóságért, AEDS) a fenntarthatóságot és a társadalmi jólétet elősegítő programokat dolgoz ki, és tevékenységük egyik fő területe az egészség és az egészségügy.

A társadalom kimaradó része

Rózsás azt állítja, a világ kritikus ponthoz érkezett.

