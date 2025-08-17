Belföld
Megnyílt Budapest új dunai szabadstrandja – galéria
A főváros kezdeményezésére a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (BGYH), a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata és a VALYO Egyesület összefogásával jött létre a Duna-fürdő Árasztó-part szabadstrand. A helyszín a XI. kerületben, az Árasztó-parton található, könnyen megközelíthető BKV-val, a 33-as autóbusszal, de a gáton kijelölt bicikliúton is elérhető. A fürdőhely lejárója alatt kerékpártárolási lehetőség is biztosított. A tervek szerint a strand 2025. augusztus 12. és 31. között, minden nap 10 és 18 óra között tart nyitva.
