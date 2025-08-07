Az EU Szociális Klímaalapjából sokat nyerhet Magyarország

Az Európai Unió Szociális Klímaalapja (Social Climate Fund, SCF) célja a 2050-re kitűzött klímasemlegesség elérése érdekében a tagországokban a sérülékeny fogyasztók – háztartások és mikrovállalkozások – energiaátmenetének (és ezzel fosszilisfüggőségük csökkentésének) támogatása. Magyarországon kb. 300–450 ezer közé tehető a támogatás fő célcsoportjaként meghatározott, sérülékeny, energiaszegénységben élő háztartások száma. Jellemzően ezek olyan családok, akik általában az előfinanszírozás vagy a szükséges önerő, hitelképesség hiánya miatt az elmúlt 10 évben indított otthonfelújítási hitelek vagy hitel + támogatás konstrukciók egyikéhez sem férhettek hozzá. Számukra az EU Szociális Klímaalapja kitörési pontot jelenthet az energetikailag rossz minőségű otthonokban fizetett magas energiaköltségek okozta helyzetből.

A magyar terv idei benyújtása esetén jövőre érkezhet támogatás

A támogatás már 2026-ban érkezhetne a családokhoz, ám ehhez idén mihamarabb el kell készülnie a magyar Nemzeti Szociális Klímatervnek, amelyet be is kell nyújtani az Európai Bizottsághoz elbírálásra. Az időtényező döntő lehet. A Magyar Természetvédők Szövetsége (MTVSZ) éghajlat- és energiaprogram-igazgatója, Botár Alexa szerint ennek az intézkedési- és költségtervnek túl kell mutatnia egy „minimalista” stratégiai terven, amelyet be is kell nyújtani az Európai Bizottsághoz jóváhagyásra. A benyújtandó anyagban a támogatáshoz való hozzájutás és a célirányos felhasználás garanciáinak részletezése a bevezetés gyorsaságát és sikeres, hatékony megvalósítását is szolgálja.

A magyar háztartások, mikrovállalkozások számára elérhető keret 1200 Mrd Ft lehet a Klímaalapban 2026–2032 között, amelyhez szükséges minimum 25% tagállami hozzájárulás, így a teljes hazai keret 1500 milliárd Ft-ot tehet ki. Ehhez a Szociális Klímaterv benyújtása és az Európai Bizottság általi elfogadása mellett a Klímaalapot (is) töltő ETS-2 szabályozásának tagállami átültetése is szükséges.

A folyamatot az MTVSZ infografikája szemlélteti:

A Szociális Klímaalap hazai gazdaságélénkítő hatása jelentős, azzal együtt, hogy az 1500 Mrd Ft-ból várhatóan kb. 900 Mrd Ft-ot (60%) szánnak energetikai intézkedésekre, energiaszegénység kezelésére (a maradék 40%-ot a közlekedési szegénység kezelésére). Ha a jogosult, sérülékeny háztartások akár csak harmadának, 100–150 ezer családnak jutna 2026–2032 között az európai forrásból, már az komoly lökést adhat az építésgazdaságnak, amely az elmúlt években a kétezres évek közepei válsághoz hasonló helyzetben keresi a kilábaláshoz vezető utat.

Azt, hogy a mégoly szélesre nyitottnak látszó felújítási támogatások nem érhetőek el bárkinek, a futó (Energiahatékonysági) Otthonfelújítási Program ma ismert eredményei is mutatják. Bár a program hiánypótló, fontos előrelépés, továbbá a rendelkezésre álló adatok alapján az érdeklődés élénk volt, és a jogosultak köre idén mintegy 300 ezer családdal bővült, az első negyedévben mindössze kb. ezer család kezdhetett energetikai felújításba a program segítségével.

A tavasszal, egy szakmai műhely keretében elhangzott Energiaügyi minisztériumi (EM) tájékoztatást a Szociális Klímatervről a Magyar Természetvédők Szövetsége szakértői bíztatónak látták. Azóta azonban nem látszik, hol tart a folyamat. Sem szakmai civilek, sem a lakosság egyelőre nem látott még tervezetet véleményezésre. Jó hír, hogy július elején az EM megerősítette, „élni kívánnak a lehetőséggel”, azaz vélhetően tovább dolgoznak (a közlekedési részért felelős ÉKM-mel együtt) a Szociális Klímaterv benyújthatósága érdekében. A magyar lakásállomány állapota (86%-a energetikailag elavult, DD vagy annál rosszabb besorolású), és az elmúlt évtizedekben elmaradt energetikai felújítások egyre sürgetőbb szükségessége miatt a folyamatot átlátó szakértők szerint egyértelmű, hogy a magyar gazdaság és társadalom nagy nyertes lehet az EU Szociális Klímaalapja terén.

Jóllehet a nemzeti kormányoknak nagy mozgásterük van abban, milyen módon juttatják el a háztartásoknak a forrásokat, azok célorientált és átlátható felhasználásához garanciákat is érdemes beépíteni a rendszerbe. A támogatás formája lehet fix vagy változó intenzitású, vissza nem térítendő támogatás, indokolt esetben és célcsoportnál támogatás + kedvezményes hitel, a leginkább rászorulóknak korlátozottan és átmenetileg közvetlen kifizetés. Fontos lépés, de az igénylők támogatására önmagában nem lesz elegendő országszerte energetikai tanácsadó pontokat felállítani; a pályázókat végig kell kísérni a tervezéstől a kivitelezésen át a működtetésig-karbantartásig.

További információ: Energetikai felújítások és támogatások, szociális klímaterv – információk egy helyen! | Magyar Természetvédők Szövetsége