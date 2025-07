„Vágytam a pultoslányra. Azért öltem meg, mert mással kezdett párkapcsolatot”

Hamarosan vádat emelhetnek azzal a 47 éves férfival szemben, aki tavaly nyáron féltékenységből és irigységből ölt meg egy 25 éves pultoslányt az egyik mezőberényi sörözőben. A minősített emberöléssel gyanúsított támadó öngyilkosságot kísérelt meg a tette után, de az ő életét meg tudták menteni az orvosok.

A Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint tavaly június 7-én fél 12 körül kaptak bejelentést arról, hogy két ember megsérült az egyik mezőberényi sörözőben. Egyikük, egy fiatal pultoslány olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a mentősök már nem tudták megmenteni. A másik sérültet, egy férfit súlyos-életveszélyes állapotban szállították kórházba.

Az már a vizsgálat kezdeti szakaszában bizonyossá vált, hogy a törzsvendég végzett a felszolgálóval. A tanúvallomások szerint a 47 éves férfi valószínűleg vonzódott a lányhoz, aki nem viszonozta az érzéseit. A feltételezett elkövető először azt mondta, hogy nem emlékszik semmire, később azonban vallomást tett.

Azt mondta, hogy valóban vágyakozott a lány után, és azért ölte meg, mert megtudta, hogy mással kezdett párkapcsolatot.

– közölte a rendőrség, Hozzátéve, a támadó érzelmileg kötődött a lányhoz, de gyűlölte is, mert a lány szép házban lakott, és kocsija volt. Annak ellenére is így érzett, hogy a fiatal lány három helyen is dolgozott mindezért.

Azt írták, hogy a férfi mindent eltervezett a gyilkosság napján. Magával vitt egy kést a sörözőbe, és megvárta, hogy kettesben maradjon a felszolgálóval. Ekkor több szúrással megölte, majd magával is végezni akart. Ez végül nem sikerült, a kiérkező rendőrök és a mentősök megmentették az életét.

A lány életét azonban már nem lehetett megmenteni. A Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság előre kitervelten, aljas indokból vagy célból, illetve különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettével gyanúsítja a férfit. Az rendőrség befejezte az eljárást, és vádemelési javaslattal továbbította az iratokat az ügyészségnek.