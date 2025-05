A jövő épületeinek minősége múlik rajta

Szakmai közhely, hogy Magyarország összes energiafelhasználásának nagyjából 40%-a épületeinkhez köthető. Ennek optimalizálásához, csökkentéséhez nagy szükség van a jelen és főleg a jövő szakembereire, akik az építőipar előtt álló kihívásokat készségszinten képesek kezelni. -hangzott el a Meva fennállásának 55., magyarországi működésének 31. évfordulója kapcsán rendezett szakmai találkozón.

A magyar piacon 38 főt foglalkoztató, a tavalyi évben 2,337 mrd árbevételt elérő cég életében a 2024-es év több okból volt jelentős. Egyrészt azért, mert mára elmondható, hogy 100 %-os kapacitáson működik a cág dunakeszi regionális logisztikai központja, másrészt, mert az eddigi eredmények elismeréseként magyar irányítás alá került a zsalugyártó cég osztrák leányvállalata is. A 2024. év végére megélénkülő magyar piacon, a 2025. év derekára már több szempontból is érezhető a változás.

A jelen és a jövő szakembereit is várják

A Meva alapításának 55. évfordulója adott apropót ezúttal a regionális logisztikai bázison életre hívott szakmai napnak. A Dunakeszi központban kialakított bemutatóteremben most a magyar kivitelezőipar legjelentősebb szereplői jelentek meg. Ám hamarosan a műszaki közép- és felsőoktatásban résztevők is testközelből ismerkedhetnek meg a leginnovatívabb zsaluzási technológiákkal, amelyet a világ minden táján alkalmaznak a minőségi munkára törekvő kivitelezők. Az esemény célja a modern logisztikai bázis, valamint a modern zsalutechnológiai megoldások kivitelezőipar számára történő bemutatása volt, amelyet a tervek szerint az ősz folyamán – az oktatási intézményekkel évek óta folyó együttműködés részeként – a hallgatók számára szervezett szakmai napok követnek majd. „Megtisztelő volt számunkra, hogy a szakma legjelentősebb képviselői fogadták el a meghívásunkat egy baráti, szakmai találkozóra, amely után nagy örömmel várjuk majd telephelyünkre a jövő szakembereit is.” – mondta Botta D. Mihály a magyar és az osztrák MEVA működéséért felelős vezérigazgató. Az eseményen részt vett a MEVA alapító tulajdonosa, Gerhard Dingler, a céget ma vezető Florian Dingler, valamint a menedzsmentben a pénzügyekért felelős Irene Dengler is.

Hogyan járulhat hozzá az épületek energiafelhasználásának csökkentéséhez egy zsalus cég?

A Meva és az oktatási intézmények együttműködése messzire tekint vissza. Amellett, hogy a cég minden évben szakmai előadásokkal, kiállítással és konzultációs lehetőség biztosításával vesz részt a felsőoktatási intézmények nyílt napjain – a pécsi Pollack Expo-n, a budapesti Ybl-napokon és a győri Széchenyi István Egyetem Épületszerkezeti megoldások szakmai napján – immáron saját, modern telephelyén is be tudja mutatni – akár gyakorlatban is – az egyes innovatív zsalueszközök használatát. „Egy épület energiafelhasználásának kalkulációjához kétségkívül hozzátartozik az építéskor felhasznált termékek, műszaki megoldások előállításához igénybe vett energia is. Egyre többször szükséges az ezeket a tételeket is tartalmazó energiamérleg elkészítése. Ma még kevesen gondolnak arra, hogy precíz tervezéssel és átgondolt zsaluhasználattal nem csupán pénz takarítható meg, de az energiamérlegben is feltüntethető lesz pl. az innovatív műanyag zsaluhéjak használatával megtakarítható energia.” – emelte ki a szakember.

