És ha magyar lenne a pápa? Követik majd többen is Orosz Anna példáját? – Képeken az élő Háromharmad

A pápaválasztás és a Momentum képviselőjének lemondása nyomán a lehetséges ellenzéki stratégiák jelentették a fő témát a Turbinában, közönség előtt rendezett élő Háromharmadon. A formátum történetében először láthatott a telt ház olyan műsort, amelyet nem rögzítettek, vagyis a résztvevők exkluzív beszélgetésen vettek részt. Nagy József, Nagy Gergely Miklós és Pető Péter nézői kérdésekre is válaszolt, majd közönségtalálkozó keretében még több órát beszélgetett a műsor után is helyszínen maradó érdeklődökkel, akik 24-es emléktárgyakat éppúgy vásárolhattak, mint könyveket. Így például Bihari Dániel nagy sikerrel bemutatkozó, A tatárjárás című kötetét . A következő hasonló rendezvényre a nyáron lehet számítani, addig is íme ízelítőnek az eseményen készült fotók válogatása.