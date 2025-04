„Ingyen nincs, gyerekek, semmi” – segítene, de az ott élők szerint sem érné meg minden faluba ATM-et tenni

„A készpénz szabadságkérdés. Ezért használata nem szokás, hanem jog. (…) Nem akarunk a bankok rabszolgái lenni. A bankkártya a banké, a készpénz a tied” – monda Orbán Viktor a februárban tartott évértékelő beszédében. Azóta kiderült, a Mi Hazánk követelésére rácsatlakozva alkotmányba foglalják a készpénzhasználathoz való jogot, és a kormány célja, hogy minden településen legyen ATM, amiről már a törvényjavaslat is megjelent, az automaták leszerelését pedig akár 200 millió forintig terjedő bírsággal is sújthatják.

Három Nógrád vármegyei faluban jártunk, hogy megtudjuk, miként vélekednek a kistelepülésen élők a készpénzhasználatról, és mit szólnak ahhoz, hogy a kormány minden településre bankautomatát telepíttetne.

Szécsénke egy kétszáz fős falu a balassagyarmati járásban. Amikor megérkezünk, jóformán senki sincs az utcán, pedig a mobilposta kis furgonja éppen a települést átszelő úton parkol.

„Többe kerülne idehozni meg fenntartani, mint amennyi pénzt kiszednének belőle. Egyszer feltöltenék, az szerintem elég lenne egy évig is” – mondja Kutnyik György, akit a háza udvarában szólítunk meg. Fényképet nem készíthetünk róla, de kijön az utcára, hogy beszélgessünk. Azt mondja, a mobilpostán vagy Romhányban tud felvenni pénzt, utóbbi sincs nagyon messze, 7–8 kilométer. Van bankszámlája, a munkahelyén nem fizettek készpénzben, úgyhogy nyitnia kellett. Ha lehetett volna másképp, akkor is a bankban tartaná a pénzét, bár a vásárláshoz készpénzt használ.

Általában csak annyit veszek ki, amennyit nagyon muszáj. Régebben az ember csak annyi pénzt vitt magával, amennyi kellett, most meg ott a kártya, egyből belemegy az ember olyan dologba is, amit nem tervez. Úgy is van kitalálva, hogy minden mellett el kelljen menni az üzletben. Ha nincs nálam készpénz, jobban belemegyek olyan költésbe is, amit nem terveztünk be. Úgy van az ember, hogy nem nagyon költ, csak arra, amire nagyon muszáj. Most egy kicsit be kell húzni a derékszíjat. Ez a rész, a mi környezetünk, nagyon el van maradva