Nyugdíjasként szívesen kirándul külföldre? Ezt a megbízható útitársat nem hagyhatja otthon!

A Vasco Translator V4 fordítógép óriási előnye, hogy a beépített SIM-kártya közel 200 országban megbízható fordítási szolgáltatást tud nyújtani telefon- vagy wifi-hozzáférés nélkül is, ezért annak az idősebb korosztálynak teheti gondtalanná az utazást, amelynek tagjai ritkábban beszélnek idegen nyelveket, vagy az évek során megkopott a tudásuk.

Ha például egy házaspár akár csak egy vagy két napra ugrana át a szomszédos Bécsbe, a Vasco Translator V4 fordítógépnek akkor is óriási hasznát vehetik. Segíthet jegyet vásárolni az UNESCO Világörökségbe tartozó Schönbrunni kastélyba, amelynek kerekesszék-barát, akadálymentesített vezetései során a lenyűgöző kertet is megcsodálhatjuk. A Vasco Translator V4 fordítógép német tudás híján is lehetővé teszi, hogy rendeljünk egy finom kávét vagy péksüteményt valamelyik klasszikus bécsi kávézóban úgy, hogy egyszerűen csak lefotózzuk az itallapot, vagy ha egy jó kis bécsi szeletre vágyunk egy kiskocsmában, akkor az étlapot.

Pillanatok alatt fordíthatunk vele hangot, fotót és írott szöveget, tanulhatunk vele nyelveket:

82 nyelven lehet vele beszélni

Fényképfordítója 112 nyelven működik

Szövegfordítója 108 nyelvet tud fordítani

A Vasco Translator V4 fordítógépet azonnal használatba vehetjük, amint kicsomagoljuk, akár a hotelszobában, vagy a vonaton Bécs felé. Nem kell semmit beállítani, telepíteni: egyszerűen csak kivesszük a dobozból és már bevetésre kész, így azok számára is tökéletes, akik idegenkednek az elektronikus kütyük használatától.

A 24.hu olvasóinak most 15% kedvezmény jár Vasco Translator V4 fordítógépre a 24HU2025 promóciós kóddal.

A fordítógép kétoldalú működésű, tehát nem csak nekünk segít megérteni a másik felet, hanem ha mi mondunk valamit az anyanyelvünkön, akkor azt nagy pontossággal lefordítja és a másik személy nyelvén ki is mondja. Ezáltal beszélgethetünk is a helyi lakosokkal anélkül, hogy kézzel-lábbal kellene mutogatnunk, vagy ha ne adj’ isten orvosi ellátásra van szükség, akkor is megkönnyíti a kommunikációt.

Így aztán ha egy kicsit hosszabb útra is elmerészkedünk, mondjuk a horvátországi Dubrovnikba, ott akár szóba elegyedhetünk a halászokkal a friss halfogás felett. „Az Adria gyöngyszemének” nevezett és történelmi fallal körülvett város lenyűgöző építészetével és kristálytiszta vizeivel ideális úti cél az idős utazók számára, és az Adriai-tengerre nyíló kilátás tavasszal ugyanolyan lélegzetelállító, mint nyáron, sőt, az előszezonban még kevesebb turistát is kell kerülgetni. Dubrovnik tömegközlekedési rendszere ráadásul idősbarát, számos látnivaló kedvezményes belépőt is kínál, így aztán lerakhatjuk az autónkat, a Vasco V4 fordítógép segítségével pedig gond nélkül megvásárolhatjuk a jegyeket, majd este irány valamelyik helyi étterem.

A Vasco V4 fordítógép nagy teljesítményű akkumulátorral rendelkezik, egyetlen feltöltéssel, normál működés mellett négy-öt napot is kibír, így a rövidebb kirándulásokon még amiatt sem kell aggódni, hogy lemerülne. A nagy 5 hüvelykes képernyő könnyed navigációt tesz lehetővé, de az eszköz a piacon egyedülálló módon az érintőképernyő mellett fizikai gombokkal is rendelkezik, így a felhasználók kiválaszthatják a nekik kényelmesebb módszert.

A Vasco V4 fordítógép másik úttörő funkciója a beépített billentyűzet a szövegbevitelhez, ami nem csak azok számára hasznos, akik munkához használják az eszközt, de azon utazók számára is, akik valamilyen szöveges tájékoztatót szeretnének értelmezni, az pedig már csak hab a tortán, hogy ez a funkció még a nyelvtanulás során is hasznos lehet.

Akár Bécset, akár Dubrovnikot választjuk tavaszi úticélnak, a Vasco Translator V4 fordítógép, amely ötvözi az egyszerű, wifi-mentes használatot, a kétoldalú fordítást, a hosszú élettartamú akkumulátort, a könnyen látható nagy érintőképernyőt, a kettős beviteli lehetőségeket, a szövegfordításhoz pedig az egyedi billentyűzetet, segít a gondtalan és pihentető utazásban.