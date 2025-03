Ez már nem csak Magyar Péter országjárása

Nem tudom megunni

– hallottuk Hódmezővásárhelyen egy Magyar Péter rendezvényére bicikliző asszonytól, aki nemcsak személyesen látogat ki, amikor az ellenzéki vezető a városban jár, de az élőit is követi. Az elhíresült Sarokház cukrászda előtt találkoztunk: ezzel az üzlettel feszült össze Majka, amiért a kormánykritikus dalában megénekelt Bindzsisztán bankjegyéből raktak zseléréteget az egyik süteményükre. A tiszás hölgy a közéleti ihletésű sütiből Magyarnak is vitt kóstolót, de mint utóbb kiderült, a Bindzsi-szeletezéssel a pártelnök beelőzte.

Országjárásának Csongrád-Csanád vármegyei állomásán két helyszínre is elkísértük Magyarékat: a vásárhelyi közparkban egy székelykapu alá parkolt a sokat látott, nemzeti színűre graffitizett orrú platós kocsi, Szentesen egy süllyesztett teret állt körbe a tömeg, amelynek a tiszás mobilszínpad azt üzente: „A jövő rajtad is múlik.” A résztvevők közül sokan már tavaly is kijöttek, sőt a legtöbben régi ellenzékiek. „Én például nem bánnám, ha lenne egy rendszerváltás” – mondja tréfásan egy nyugdíjas nő Szentesen.

Abban bíznak, hogy Magyarnak sikerül az, ami Márki-Zay Péternek nem. Egy vásárhelyi férfi ezt úgy foglalja össze:

Én úgy vagyok vele, hogy ezt a kormányt el kell söpörni, mert egyre mélyebbre rántja az országot. Erre most a Tiszának van a legnagyobb esélye.

„Nem sima kormányváltást szeretnénk, hanem egy teljesen másfajta országban élni”

Magyar Péter tavaly májusban járt erre legutóbb. Akkor a vidék kiürüléséről, a fiatalok elvándorlásáról, széteső közszolgáltatásokról beszélt. Az ok? Egy magát családbarátnak, vidékbarátnak nevező kormány. Sőt, kormányok: Magyar nem az orbánizmus 15 évének, hanem az elmúlt húsz évnek a lezárásáról beszélt. A bűnösök megnevezésénél egy kalap alá vette a Gyurcsány– és Orbán-kormányt (úgymond a kék és a narancssárga Fideszt), melyek együtt tették „éltanulóból a be nem váltott ígéretek országává Magyarországot”. Ez az EP-választás előtt pár héttel azért volt fontos, hogy az intézményesült ellenzékről is visszavonhatatlanul leválassza magát.

Már akkor a mindenkinek ismerősen csengő mikroproblémák felsorolásával igyekezett maga mellé állítani a tömeget, és a probléma azonosítása is megtörtént: Orbán miatt nem működik az állam, miatta élsz rosszul. Magyar azóta szövi tovább ezt a történetet, amelybe újabb és újabb alfejezetek ágyazódnak be, legyen szó a meg nem becsült rendvédelmi dolgozókról és a honvédségről, a területi alapon diszkrimináló iskolarendszerről, a forráshiányos gyermekvédelemről, a tönkrement MÁV-ról, az elmagányosodó és elszegényedő vidékről.

Az idén mindenhol sokkal többen voltak. Most már kistelepülésekre is elmegyünk, és láthatóan egyre kevésbé félnek az emberek, inkább kinevetik a korrupt és levitézlett hatalmat, és kiállnak magukért a településeikért, a családjukért

– mondta lapunknak Magyar arra a kérdésére, mi változott az előző országjárásához képest.