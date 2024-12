2024 kedvencei: 30 izgalmas fotó a 12 ezer idén feltöltött Fortepan-fényképből

Az idei évben 12 ezer fénykép került a Fortepan digitális fotóarchívumba. Olyan szerzőkkel gazdagodott a 200 ezresre duzzadt fényképgyűjtemény, mint Bor Dezső fővárosi tisztviselő, a Székesfővárosi Zenekar alapító karnagya, akinek képein az 1920–30-as évek városi középosztályának élete elevenedik meg, vagy Csaba László, akinek fotói egy építész inspirációs naplójaként is nézhetők. Idén is sok tehetséges amatőr képei találtak el a Fortepanra, így Gara Andor, Szentkuthy Ibolya, Domokos József, Kieselbach Tamás vagy Cserey Zoltán fotói, mellettük pedig a profi fotósok képei is szaporodtak Prohászka Imre, Bencseky Mátyás és Horváth Péter kockáival. Egy korábbi gyűjtemény szaporodott tovább, újabb ezer bűnügyi helyszín között böngészhetnek a hetvenes évek eleji fővárosból. Tehát megint újabb szemszögekből ismerhetjük meg még jobban a keszekusza 20. századot.

