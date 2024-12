„Rengetegféle módon lehet segíteni, és mindegyik ugyanolyan értékes” – karácsonykor ők vendégelik meg a rászorulókat

A Krisna-hívők humanitárius szervezete, az Ételt az Életért Alapítvány már több mint harminc éve rendezi meg hagyományos „karácsonyi szeretetlakomáját”. Az idén december 24-25-26-án naponta 1200 adag meleg ételt és ugyanennyi tartósélelmiszer-csomagot osztanak ki a Népligetben, a Planetárium mellett felállított sátraiknál. A Krisna-hívők ezekre a napokra országszerte 10 ezer tál meleg étellel és élelmiszercsomaggal készültek, de az év minden hétköznapján segítenek a rászorulóknak, a hajléktalanszállókra pedig szombatonként is szállítanak ételt.

A népligeti helyszínnek az a jelentősége, hogy közel van a távolsági buszpályaudvar, így az ételosztás elérhető olyan települések lakóinak is, ahol kevesebb a segélyakció – mondta el lapunknak Szilaj Péterné, a Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közösségének szóvivője. Ezzel együtt az ünnepek előtti hetekben bejárták Egert, Debrecent, Szegedet, Békéscsabát, több Somogy vármegyei kistelepülést, az idén először Bonyhádon is tartottak szeretetlakomát, a körútjukat pedig január elején is folytatják.

A Krisna-hívők ételosztó tevékenységét vallási kötelezettség is diktálja, egy ősi indiai védikus hagyomány szerint ugyanis a családoknak kötelességük a saját vagyonnal nem rendelkező, koldusnak tekinthető szent embereket étkeztetni – fogalmazott Szilaj. „A hagyomány lényege az, hogy a társadalom különböző csoportjai felelősséget vállalnak egymásért, és elosztják egymás között a javakat, amiket a természet felkínál számukra” – tette hozzá.

Amellett, hogy egyre többen fordulnak segítségért a Krisna-hívőkhöz, nagyon sokféle emberrel is találkoznak az ételosztásokon, aminek érzékeltetéséhez Szilaj elmesélt két történetet.

Az egri szeretetlakoma során beszélgetett egy fiatal, négygyerekes anyukával, aki alkalmi munkákból próbálja eltartani a családját, albérletből albérletbe kell költözniük, jelenleg áram sincsen a lakásukban. Ezt a helyzetet a családjától örökölte, már az édesanyja is a Krisna-hívőkhöz járt ételért. Szilaj megkérdezte tőle, szoktak-e éhezni, amire a nő sírva bevallotta, sokszor megtörténik, hogy megvárja, amíg a gyerekei jóllaknak, azután viszont neki már nem marad semmi.

Szintén Egerben egy másik nő arról mesélt, hogy könyvelő volt, de adócsalás miatt öt és fél évre börtönbe került, az ügyében teljes vagyonelkobzásról döntöttek, ezért miután kijött, a nulláról kellett újrakezdenie az életét. Elmondta, nagyon hálás azért, hogy amikor időnként eljön az ételosztásra, akkor kap segítséget, ez sokat jelent neki abban, hogy újra talpra tudjon állni.

Az Étel az Életért Alapítvány karácsonyi kiemelt akciói azoknak is szólnak, akik most fordulnak először hozzájuk, sok esetben a nehéz helyzetben lévő családok a tőlük kapott alapanyagokból készítik el gyermekeiknek, unokáiknak a karácsonyi vacsorát. Emellett a munkájuk nagy része során családsegítőkkel, más civil szervezetekkel összefogva jutnak el a rászorulókhoz, jelentős részükkel állandó kapcsolatban vannak. A Magyar Élelmiszerbank segítségével működtetett programjuk részeként nap mint nap begyűjtik különböző áruházakból a fel nem használt, de jó állapotú élelmiszereket. Ezeket aztán eljuttatják azoknak, akiknek a leginkább szükségük van rá, így akár plusz több tízezer forintot is arra tudnak fordítani, hogy megpróbálják rendbe hozni az életkörülményeiket.

Ökumenikus Szeretetvendégség

Minden évben hosszú sorok alakulnak ki az Ökumenikus Segélyszervezet csepeli szeretetvendégségén is, ahol december 18. és 23. között naponta ezer adag meleg ételt, gyümölcsöt és édességet osztanak ki. Gáncs Kristóf ügyvezető igazgató elmondta, az esemény neve arra utal, hogy „ez gyakorlatilag egy karácsonyi ünnepség, ahol egy nagy, fűtött sátorban díszekkel, zenével és többek között a sztár önkénteseinkkel is az a célunk, hogy ünnepi hangulatot teremtsünk azoknak, akik eljönnek vendégségbe hozzánk.” Hozzátette, sokan érkeznek olyanok is, egyedül élő idősek, alacsony jövedelmű családok, akik nem az utcán élnek, de egy tál meleg étel segítséget jelent számukra.

Az ökumenikusoknak az ünnepek előtti utolsó hat hétben minden napra jut olyan kiemelt ünnepi segélyakciója, amelyekkel betekintést adnak az egész éves munkájukba. A karácsonyi tűzifa- vagy élelmiszersegély-akció, a gyerekek megajándékozása és a gyermekélmény programok során számos családot is meglátogatnak, így láthatóvá válnak a személyes történetek a segítségkérések mögött.

Ezekkel párhuzamosan zajlik az adventi adománygyűjtésük is, ami több százezer ember részvételével az ország legnagyobb ünnepi összefogása. A segélyszervezet az ünnepi időszakban jut hozzá az egész éves magánadomány-összeg körülbelül harmadához, de ennek nagyjából csak a 10 százalékát használják fel ilyenkor.

Karácsony környékén az emberek talán nyitottabbak a segítségnyújtásra, és az ebben az időszakban beérkező adományok teszik lehetővé azt, hogy az év többi részében is ugyanúgy jelen tudjunk lenni a legnehezebb helyzetben lévők mellett

– tette hozzá Gáncs.

Az Ökumenikus Segélyszervezet Étel. Otthon. Esély. jelmondata a segítségnyújtás három különböző szintjére utal: „Az első az azonnali, a nélkülözés enyhítése, a második a menedék nyújtása hosszabb távra, de a legfontosabbak a komplex esélyteremtő programok, amelyek során egész évben együtt dolgozunk a kiszolgáltatott társainkkal, hogy végül valóban ki tudjanak törni a helyzetükből. A rászorulók mögött mind-mind áll egy egyéni sors, mindegyik másképp nehéz, és más-más módokon is lehet segíteni azokon. Nem szabad becsapni magunkat azzal, hogy egy ünnepi támogatással megoldjuk valakinek az életét, mert ez nincs így” – fogalmazott az ügyvezető igazgató.

Heti Betevő

Az idén 11 éves Heti Betevő Egyesületnek a VII. kerületi kezdetek óta a VIII. kerületben, majd Makón, Székesfehérváron és Pécsen is alakult helyi csoportja, amelyek minden héten – a vidékiek esetében néha kéthetente vasárnaponként – osztanak ételt a rászorulóknak. Karácsonykor pedig ünnepélyes étellel készülnek, ami az idén marharagu és petrezselymes burgonya lesz az erzsébetvárosi eseményükön, ahol nagyjából 300–350 főt tudnak vendégül látni. Emellett házi süteményekkel, kézzel készített meleg sapkával, sállal és egyéb ajándékokkal is próbálnak majd örömet szerezni a hozzájuk fordulóknak.

A Heti Betevő története a bulinegyed közepén lévő Kisüzem szakácsaitól indult, akik látták, hogy mennyi pénzt költenek a vendégek az ott tartózkodásuk alatt, miközben azt is megfigyelték, hogy a rászorulók a jó illatokat érezve, a magukat remekül érző embereket látva be-betekintettek a nagy ablakokon a bárba, miközben elsétáltak az utcában. Erről értesült Holczer-Nagy Emese több, törzsvendégnek számító barátjával, majd közvetlenül karácsony környékén egy vasárnap a séfek megfőztek ötven adag ételt, amit közösen a közeli Klauzál téren kiosztottak.

Az akciónak aztán elkezdett terjedni a híre, és környékbeli vendéglősök, szórakozóhely-tulajdonosok felajánlották, hogy kihelyeznek perselyeket, amiben gyűjthetnek pénzt az alapanyagokra.

Előfordult, hogy ezeknek a helyeknek a törzsvendégei rákérdeztek, mi rejlik a perselyen lévő logó mögött, mi pedig biztattuk őket, hogy hozzanak valamit, akár sütit, gyümölcsöt, és ha szeretnék, várják meg velünk és nézzék meg az ételosztást

– mesélte lapunknak Holczer-Nagy. Múlt az idő, és egyre többen csatlakoztak önkéntesként, több környékbeli elismert étterem, szórakozóhely is csatlakozott, a Covid-járvány alatt pedig már a közelben lévő nemzetközi luxushotelek közül is többen felajánlották a segítségüket, és azóta évente több alkalommal főznek is nekik.

Holczer-Nagy Emese az egyesületük szellemiségét úgy írta le: „Tiszteletben tartjuk a másik méltóságát, és ugyanolyan jó minőségű ebédet, bőkezű adagokat adunk, amit te is szívesen megennél.” Ezért is fontos számukra, hogy kiemelkedően magas minőségű éttermek, pékségek vagy bárok segítségével tudják végezni a jótékonysági tevékenységüket. Ellenpéldaként felhozta, hogy egy korábbi cipősdoboz-akciójukhoz többen elhasznált, szakadt ruhákkal járultak hozzá, ez azonban nem valódi segítség, mert még ajándékozáskor is a társadalmi különbségekkel szembesíti azokat, akiknek amúgy segíteni szeretnénk.

Több százan vesznek részt önkéntesként a munkájukban, például a séfek, akik a munkahelyükön alapanyagáron megfőzik az ételeket, amiket aztán szétosztanak, illetve azok, akik sofőrnek jelentkezve összeszedik és szállítják a városban az alapanyagokat. „Rengetegféle módon lehet segíteni, és mindegyik ugyanolyan értékes” – állítja Holczer-Nagy, hozzátéve: annak a hozzájárulása is hasonlóan sokat jelenthet egy nehéz helyzetben lévőknek, aki otthon készít sütit, és elhozza nekik, vagy aki az ételosztásnál a lebonyolításban vesz részt, és beszélget velük, esetleg zenél közben, vagy például az ajándéknak szánt sapkákat köti.

A társalapító-önkéntes elmondta, ahelyett, hogy a jelenlegi csoportjaik nőnének minél nagyobbra, az a régi álmuk, hogy minél több helyen legyen Heti Betevő-sejt. Az a megfontolás áll emögött, hogy „ne dugjuk homokba a fejünket, és ha például a város közepén lakunk, akkor vállaljunk felelősséget ott, vagy legalább segítsünk a közvetlen társadalmi környezetünkön, amivel tudunk, ugyanis feltehetően a mi társasházunkban vagy a szomszéd házban is vannak rászorulók.”

Az Étel az Életért Alapítvány munkáját ezen az oldalon tudják támogatni, és a karácsonyi szeretetlakomához ezen a linken lehet hozzájárulni.

Az Ökumenikus Segélyszervezet munkáját itt, és az 1353-as adományvonal tárcsázásával lehet támogatni, egy hívás 500 forint.

Hogy miként segíthetik a Heti Betevő munkáját, azt ezen az oldalon találják meg.