Magyar Péternek üzent Menczer Tamás a magdeburgi terrortámadással kapcsolatban

Menczer Tamás Magyar Péternek üzent a pénteki magdeburgi támadás után.

Magyar Péternek! Ha hibázol, emberek halnak meg! Ez a bevándorlás. Egy őrült terrorista most Magdeburgban mészárolt!

– írja Menczer, majd levonja a következtetést: „Ezért nem engedhetjük, hogy olyanok döntsenek Magyarországról, akik veszélybe sodornák a hazánkat. Te ilyen ember vagy. Te azt követeled, hogy tartsuk be a brüsszeli bevándorláspárti szabályokat, mert szerinted azok megvédenek bennünket. Na igen, a németeket is megvédték, ugye?! Szerinted mindenkit be kell fogadnunk! Ezt mondta a te EP-képviselőd!” Menczer végkövetkeztetése az, hogy Magyar Pétert meg kell állítani.

Magyar szombaton együttérzését fejezte ki a támadás miatt, és arról írt, hogy „Kocsis Máté karácsony előtt pár nappal undorító módon politikai hasznot akart húzni német emberek halálából és közben dezinformációkat felhasználva valóban veszélyezteti hazánk biztonságát”.

A Fidesz frakcióvezetőjének Facebook oldalán több mint 12 órája az szerepel, hogy 11 halottja van a támadásnak, miközben egybehangzó sajtóhírek szerint két halálos áldozatról tudni. Kocsis egy szír terroristáról ír, miközben az elkövető egy szaúdi orvos volt.

A német családok a halott szeretteiket kapták a fa alá. Hát, ezért nem lehet szó Magyarországon a migránsok beengedéséről!

– teszi hozzá Kocsis. A Spiegel azt írja, a férfi a szaúd-arábiai Hofuf városában született, és 2006 márciusában érkezett Németországba tanulni. A 444 azt írja, hogy az elkövet a Frankfurter Rundschau című lapnak adott korábbi interjúja szerint 2016 júliusában menedékjogot kapott, mert halálosan megfenyegették, amiért megtagadta az iszlámot.

Magyar Péter bejegyzésében követeli, hogy „az Alkotmányvédelmi Hivatal indítson nemzetbiztonsági vizsgálatot a Fidesz frakcióvezetője ellen és mindenki ellen, aki a a tőle származó álhírt átveszi. Javasoljuk, hogy haladéktalanul hallgassák ki Kocsis Mátét és az újságírókhoz hasonlóan kössék hazugságvizsgálóra.”