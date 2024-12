Hadházy indul 2026-ban, nem zárja ki, hogy egy új szervezet színeiben

Indulni készül a következő országgyűlési választáson is Hadházy Ákos. A független országgyűlési képviselő az Ötpontban podcast vendégeként azt mondta: megértette Magyar Péter üzenetét, hogy a Tisza nem kíván sem vele, sem más régi képviselőkkel együttműködni, így nem zárja ki, hogy

lesz egy másik szervezet,

amelynek színeiben indul Zuglóban, ahol 2022-ben egyéni képviselővé választották. (A körzethatárokat azóta módosította a kormánypárti többség.) Arra nem tudott válaszolni, hogy a Kétfarkú Kutya Párt jelöltje lehet-e.

Hadházy szerint világossá kell tenniük az ellenzéki pártoknak, hogy mit tesznek vereség esetén. „Én már 2018-ban és 2022-ben is azt mondtam, hogy csak akkor és úgy szabad elindulni, hogy ha bejutok az illegitim parlamentbe, mindent megteszek azért, hogy ne látszódjon legitimnek, és hogy a következő választás már más körülmények között folyjon” – mondta. Most is úgy látja, nagyon valószínűtlen az ellenzéki győzelem, ám „nem lehet azt mondani, hogy nem fog sikerülni, én is azért indulok el a választáson. De ezek nem valódi választások.”

A politikus szerint nem zárható ki, hogy a Fidesz győz, ha a Tisza Párt és ő is elindul Zuglóban. Kijelentette, hogy szívesen megmérkőzik a Tisza jelöltjével egy előválasztáson, de Magyar Péter ezt is kategorikusan elutasítja. Hozzátette: még nem tudni, milyen párt lesz a Tiszából. „Kapott egy komoly biankó csekket, egyértelműen megy fel a támogatottsága. De hogy milyen párt lesz, nem tudjuk, és vannak komoly kérdőjelek és komoly felkiáltójelek is.”

Megjegyezte, ha bejut a parlamentbe, akkor megszavazza Magyar Péter miniszterelnökké választását. „Amikor arról van szó, hogy ki fog kormányt alakítani, akkor az ellenzék jelöltjére szavazok, bárki legyen. Gyurcsányra is szavaztam volna.”

A régi ellenzék bukásának fő oka szerinte az, hogy „nem foglalkozott azzal, hogy ma már nincs demokrácia. Nem foglalkozott a játékszabályokkal, mindig beszélt vörös vonalakról, amelyeket átlépett a hatalom, de (…) meg sem próbált falakat emelni, hogy ezen nem engedem át a hatalmat.” A Momentumról, amellyel együttműködött a 2022-es választás előtt, de a frakciójába nem ült be, azt mondta: „Ők sem értették meg, mi az az ellenállás. Nagyon komoly pofont kaptak a hatalomtól azzal, hogy az alapító elnöküket megfosztották a parlamenti mandátumától. Ha valami, akkor ez egy utolsó csepp lehetett volna a pohárban. De úgy látszik, még mindig nem értik.”