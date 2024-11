Vitályos Eszter nem csatlakozik a csobánkai bánya sittel való feltöltését akadályozó ellenzéki javaslathoz

Vitályos Eszter kormányszóvivő, ígéretével ellentétben nem áll ki a csobánkaiak, a Pilis és a Budai-hegység karsztvizeinek védelmében!

– írta Facebookján Tordai Bence, a „Buda zöld, független, ellenzéki országgyűlési képviselője”. Mint írta, Vitályos Eszter, a budaival szomszédos, pilisi választókerület fideszes képviselője megígérte a csobánkai lakossági fórumon, hogy ha bányanyitásra kerül sor, ő lesz az első, aki keresztbe fekszik az országúton a kamionok előtt. A faluban októberben tartottak lakossági fórumot, miután kiderült, hogy egy vállalkozó újra akarja nyitni a Duna-Ipoly Nemzeti Parkhoz tartozó, Natura 2000-es természetvédelmi területen található dolomitbányát, majd pedig építési sittel töltené fel a területet. A tiltakozó lakossági fórumon a kormányszóvivő is részt vett, de ott volt Tordai is.

Az ellenzéki képviselő most azt közölte, hogy a helyi civilekkel, független szakértőkkel és az országos bányakapitánnyal is konzultálva kidolgozott egy törvénymódosító javaslatot, és az országgyűlési többség megteremtése érdekében felkérte a közös benyújtásra az érintett Vitályos Eszter kormányszóvivőt is.

Szerinte ugyanis jogilag így lehet keresztbe feküdni annak, hogy újranyisson, majd 360 ezer köbméter sittel töltsön fel egy elhagyott kőbányát egy „simlis vállalkozó”. A javaslat ezért többek között megtiltja, hogy a korábban súlyos szabálysértések miatt szankcionált bányavállalkozók számára új engedélyeket adjanak ki.

Vitályos Eszter viszont jelezte, hogy nem csatlakozik a javaslathoz.

Ha komolyan gondolta volna a választóinak tett ígéretét, és partner lenne abban, hogy a csobánkaihoz hasonló eseteket is megelőzzük, most egy közös indítvány lehetne az Országgyűlés előtt. Sajnálom, hogy nem így történt, és hogy a törvénymódosító javaslat így várhatóan elbukik a fideszes többségen

– írta Tordai.

Vitályos azt írta, szerinte léteznek más, hatékonyabb eszközök is a probléma megoldására, mint a törvénymódosítás.