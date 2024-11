„Nem tudják, mit szavaztak meg” – háborognak a bírák az illetményemelési alku miatt

Nagy a felháborodás a bírók körében amiatt, hogy az Országos Bírói Tanács (OBT) az illetményemelésért cserébe szerdán rábólintott a kormányzat a bírósági reformjavaslatára.

„Ez egy biankó felhatalmazás, az OBT maga sem ismeri a részleteket, hogy mit tartalmaznak a kormány átalakítási javaslatai. Érthetetlen, hogy miért szavazták meg, annál is inkább, mert a bíróságoknak fájó intézkedések lehetnek benne, például bíróságok összevonása és bezárása” – fogalmazott lapunknak az egyik neve elhallgatását kérő bíró.

„Az OBT az összes többi bírósági szervezettel együtt 35 százalékos illetményemelést kért idén januárig visszamenőleges hatállyal, mivel az elmúlt három évben egyáltalán nem volt fizetésemelés az igazságszolgáltatásban. Ehhez képest elfogadnak egy jövő januári 15 százalékos emelést” – fakadt ki egy másik.

A megállapodás szerint 2027-ig 48 százalékkal nő a bírók átlagilletménye. Ez nem sokkal haladja meg a minimálbér-emelés tervezett ütemét, ami 40,5 százalék lesz a következő három évben a kormány, a munkavállalói és munkáltatói oldal csütörtöki megállapodása alapján.

A Magyar Bírói Egyesület is tiltakozott a megállapodás elfogadása ellen. „A bírói szervezetnek nem kell nyújtania és nem is nyújthat a béremelésért cserébe «ellenszolgáltatást», mert még ha ez egy megállapodás aláírásában nyilvánul is csak meg, az a harmadik hatalmi ág függetlenségét sértené. A szervezeti átalakítással kapcsolatos kormányzati tervek támogatása nem lehet a kormányzat által is elismerten szükséges béremelés ára! Működőképes igazságszolgáltatáshoz versenyképes bérek, a bírói függetlenséghez méltó bírói illetmény szükségesek, ezeket nem lehet feltételekhez kötve biztosítani” – írta közleményében a Mabie, amely szintén felhívta a figyelmet arra, hogy a megállapodásban szereplő illetményemelésre vonatkozó elképzelés jelentősen eltér az OBT és az Országos Bírósági Hivatal illetményemelési javaslatától, így a megállapodás támogatása a jelentős visszalépés.

Mint korábban megírtuk, egy törvényszéki bíró a nyár folyamán az Európai Bizottsághoz fordult panaszával, hogy évek óta nem emelkedtek az illetmények az igazságszolgáltatásban. Megkérdeztük tőle, hogy fenntartja-e panaszát a most közzétett fizetésemelési javaslat ismeretében.

„Fenntartom, mert szerintem az automatikus indexálás lenne a lényeg, hogy ne kelljen évente kuncsorogni az illetményemelésért. Azt pedig majd a bizottság eldönti, hogy az új illetményrendszer megfelelően biztosítja-e a bíróságok függetlenségét” – mondta a 24.hu-nak Oláh Gaszton, aki szerint ő maga hiába is vonná vissza már a panaszát, ugyanis százával csatlakoztak hozzá a kollégái önálló panaszok benyújtásával.