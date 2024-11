Jövő héten szavazhat a főpolgármester-helyettesekről a fővárosi közgyűlés

Terítékre kerül a főpolgármester-helyettesek megválasztásának ügye a jövő szerdai fővárosi közgyűlésen – írja a Magyar Hang Kiss Ambrusra, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatójára hivatkozva.

A lap szerint Kiss Ambrus egy háttérbeszélgetésen ismertette a jövő heti közgyűlés várható témáit. Eszerint a főváros törvényességi felhívást kapott amiatt, hogy még nem választottak főpolgármester-helyettest. Karácsony Gergely főpolgármester – mint kiderült – konkrét neveket is be fog terjeszteni, ám azt, hogy kikét, Kiss Ambrus szerint egyelőre nem árulta el. Az ezzel kapcsolatos előterjesztés azonban legkésőbb pénteken felkerül a főváros honlapjára.

Karácsony korábban arról beszélt, hogy csak akkor terjeszt elő jelölteket, ha biztos abban, hogy előterjesztéseit a közgyűlés meg is szavazza.

Szóba került a cikk szerint az is, hogy mi lesz a fővárosi cégek felügyelőbizottságának tagjaival, mivel korábban arról sem született megállapodás. Kiss Ambrus szerint sok mindent kipróbáltak, de hiába kérték, a frakciók nem jelöltek embereket a posztra.

Karácsonyék most azt fogják javasolni, hogy a főpolgármesteri hivatalt vezető, de nem Karácsony kabinetében dolgozó munkatársak töltsék be ezt a feladatot, átmenetileg május 31-ig. Ha a közgyűlés menet közben mégis kompromisszumra jutna a felügyelőbizottság kapcsán, akkor van lehetőség arra, hogy az érintetteket május 31. előtt is megválasszák. A fővárosi cégek igazgatósági tagjai kapcsán pedig arra tesznek javaslatot, hogy azokat szüntessék meg, és a közgyűlésre szálljanak át a jogaik.

Kiss Ambrus a Magyar Hang kérdésére elmondta, szeretné, ha még idén elfogadná a közgyűlés a jövő évi költségvetést, annak beterjesztését a december 18-ai ülésre tervezik. Az idei büdzsé 420 milliárd forint volt hozzávetőlegesen, ennél többel pedig jövőre sem tudnak tervezni a kormányzati elvonások miatt.