„Visszautasítom, hogy én bármiféle titkosszolgálati történetnek a részese lennék” – megszólalt a Magyar Péter által megnevezett honlap főszerkesztője

Én egy dokumentumfilmes vagyok, ez egy olyan oldal lesz, amelyen több anyagot teszek majd közzé, egyfajta másodközlésként, egyfajta továbbgondolásra. Dolgozok egy dokumentumfilmen is az elmúlt 8-10 hónap magyarországi történéseiről. Ebben természetesen Magyar Péter az egyik főszereplő. Ennyit tudok mondani.

Ezt nyilatkozta az Új Szó megkeresésére Dézsy Zoltán dokumentumfilmes, az objectiv.hu főszerkesztője és tulajdonosa, amely lapról Magyar Péter vasárnapi sajtótájékoztatóján azt mondta hogy ide fogja feltölteni „az orbáni Rogán-maffia az illegális eszközökkel szerzett információkat, kép- és hangfelvételeket, valamint a Vogel Evelintől megvásárolt hangfelvételeket, és a mesterséges intelligenciával előállított, hamisított felvételeket fogják keverni.”

Dézsy a lapnak elismerte, hogy olyan anyagokból is dolgozik, amelyeket a nézőitől kap. „Fontos az is, hogy én magam is várok dokumentumokat, rengeteg anyagot szoktam kapni, mert a nézők tényfeltáró riporterként tartanak nyilván” – mondta Dézsy.

Azt nem zárta ki, hogy maga Vogel Evelin, Magyar Péter volt barátnője is megszólal majd a készülő dokumentumfilmben. Elmondása szerint jelenleg az anyaggyűjtés fázisában van, természetesen, ha olyan anyaga lesz, amit arra érdemesnek tart, akkor azt publikálja.

„De ez nem nőkről szól, nem egy pletykaoldal lesz”– állítja Dézsy.

Szerinte egyelőre csak annyi bizonyos Magyar Péterről, hogy ő hallgatja le volt barátnőjét.

Az is kiderült, hogy Magyar Péter tud valamit, amit mi, a közvélemény nem tudunk, és besározott több ismert művészt, akiket most nem akarok név szerint említeni, mert méltánytalannak tartom, amit Magyar Péter tett velük

– utalt Dézsi arra, hogy Alföldi Róbert is tiltakozott amiatt, hogy Magyar megemlítette őt a vasárnapi sajtótájékoztatóján.

Azt nem árulta el, hogy mikor indítja a honlapot. Mint fogalmazott: „dolgozom rajta, független alkotó vagyok, nem hajt senki. A hitelességet tartom a legfontosabbnak, és a közvélemény tájékoztatását, hogy az őket érintő ügyekről tudomást szerezzenek. Csodálkoztam is tegnap, amikor Magyar Péter megnevezte az oldalamat, amit én nyáron jegyeztem be.”

Azt viszont cáfolja, hogy neki vagy az oldalnak köze lenne a kormányhoz vagy valamelyik titkosszolgálathoz, ahogyan azt Magyar állította.

Ez nem egy lejárató oldal, én dokumentumfilmes vagyok. Azt visszautasítom, hogy én bármiféle titkosszolgálati, vagy James Bond filmekbe illő történetnek a részese lennék

– jelentette ki a honlap tulajdonosa.

Hétfőn egyébként ki is jött az első hangfelvétel Vogel Evelin és Magyar Péter beszélgetéséről. A Magyar által emlegetett Vertán György pedig elismerte, hogy Vogel Evelin a lakásában lakik, Varga Judit pedig nála „tizenkétórázik”.