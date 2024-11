Cikkünk frissül…

Ez volt Magyarország történetének legnagyobb diplomáciai eseménye

– ezekkel a szavakkal indította sajtótájékozatóját Orbán Viktor Budapesten, az Európai Politikai Közösség Puskás Arénában tartott csúcstalálkozója után. A rendezvényre összesen 47 állam- és kormányfő, valamint a legjelentősebb nemzetközi szervezetek vezetői voltak hivatalosak, és Ursula von der Leyen EB-elnöktől kezdve Mark Rutte NATO-főtitkáron át Volodomir Zelenszkij ukrán elnökig mind meg is jelentek.

Orbán a mondandóját azzal kezdte, hogy nehéz, bonyolult és veszélyes kérdésekben tanácskoztak ma. A háborúkat említette – nem kizárólag az ukrajnai helyzetet, de a közel-keleti konfliktust és az Afrikában dúló harcokat is, de a migrációt is problémaként vetette fel.

„Mindannyian érzékeltük, hogy nincs idő, amit elvesztegethenénk, a történelem láthatóan felgyorsult. Az amerikai választásokkal lezárult egy fejezet, a világ meg fog változni, gyorsabban, mint azt mi gondolnánk” – jelentette ki Orbán, aki szerint „nagy, hatalmas” kérdések vannak terítéken:

Háború vagy béke. Migráció vagy védelem. Blokkosodás vagy konnektivitás. Alárendelődés vagy európai szuverenitás.

A miniszterelnök rögzítette, hogy a megjelentek között ma tanácskozás folyt, így nem hoztak döntéseket sem, rengeteg dologban nem is értettek egyet. Amiben viszont egyetértettek, hogy az amerikai választási eredményre reagálni kell. „Tudnunk kell, hogy nagy változások jönnek, és erre nekünk is reagálni kell” – hangsúlyozta Orbán, majd úgy folytatta, egyetértettek abban is, hogy Európában mihamarabb békére van szükség. Ezzel együtt egyetértés volt abban is, hogy Európa nem várhatja el a jövőben Amerikától kizárólagosan, hogy megvédje.

Orbán kitért a mai esemény lebonyolítására is, hogy a tanácskozás után a megjelentek munkacsoportokra oszlottak, ahol különböző témákat vitattak meg. Ezekről nem is szeretett volna külön beszélni, a migrációról viszont volt egy megjegyzése. Szerinte migráció ebben a témában ma mindenki elégedetlen és változást szeretne, de a politikai vezetők előtt tornyosul egy komoly akadály: a „bírósági aktivizmus”.

„Eldöntünk dolgokat, a kormányok azokat végrehajtják, és a közös döntéseink beleütköznek először európai aztán pedig nemzeti bírói döntésekbe” – ecsetelte a miniszterelnök, hozzátéve, egyetlen ország van, ami kivételt képez ebben: Magyarország, ami mindig is szembe helyezkedett a „bírósági aktivizmussal”.

Nem hiszem, hogy meg tudjuk állítani a migrációt, ha nem lázadunk fel a most hatályos jogszabályok és bírói ítéletek ellen

– szögezte le.

Orbán végül kifejtette, hogy fontos döntés volt annak idején Emmanuel Macrontól, hogy útjára indította azt a kezdeményezést, aminek keretében most összegyűltek az európai vezetők, szükség van erre továbbra is. Éppen ezért már megállapodtak abban is, hoy jövő májusban a pódiumon mellette helyet foglaló Edi Rama albán kormányfő vendégei lesznek Tiranában.

Az albán miniszterelnök fekete báránynak nevezte Orbán Viktort, és azt is mondta, „Viktor összehívta a fekete bárányokat ebbe a karámba”. Ezzel együtt köszönetet mondott a magyar miniszterelnöknek az együttműködés megszervezéséért. Megjegyezte ugyanakkor, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnöknek is oroszlánrésze van ebben, hiszen az ő ténykedése, az ukrajnai háború kirobbantása nagyban közrejátszott abban, hogy felébredjen az Európai Unió.

A beszédek végeztével jöhettek a sajtó kérdései, elsőként az MTVA részéről, ami arról érdeklődött Orbánnál, hogy miként tervez lázadni az említett bírósági aktivizmus ellen, illetve lehet-e tudni bármi konkrétat arról, milyen közös nagy terveik vannak Donald Trumppal. Válaszában Orbán felidézte, hogy a migrációs válság kezdetén, 2015-ben Magyarország már kerítést épített, ami akkor ősbűnnke számított, ma viszont már mások is bőszen építik a saját kerítéseiket. Elmondta, hogy az utóbbi tíz évben rengeteg tanácskozáson vett részt, jószívű keresztény emberekkel beszélt, de senki nem tudott olyan megoldást, ami jobb lett volna mint az a mód, amit Magyarország űz, hogy senkit nem szabad beengedni addig az országba, míg a kérelmét el nem bírálták – ami miatt meg is büntettek bennünket. De Orbán szerint éppen arra lenne szükség, hogy a többi ország is fellázadjon és kövessék Magyarország példáját.

Én vagyok az egyetlen miniszterelnök egész Európában, aki túlélte a migrációs krízist. És ennek csak egy oka van: hogy mindig az emberek oldalán maradtam

– jelentette ki.