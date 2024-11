Kikerülheti az óriási dugókat a temetők környékén

Több módon is enyhíthetők az ilyenekor szokásos óriási dugók a budapesti sírkertek környékén – hívja fel a figyelmet az ÉnBudapestem.

Az egyik lehetőség például, hogy nem a legsűrűbb délutáni órákban látogatunk ki, hanem reggel vagy kora este. A Budapesti Közművek Temetkezési Divíziója (BTI) közleménye szerint a hétvégén az összes fővárosi temető korábban nyit és később zár, azaz 7:30 és 20 óra között tartanak nyitva. Ugyanakkor a megnövekedő ügyfélforgalomra tekintettel november 1-jén és 2-án 7:30 és 17 óra között a köztemetők irodái is nyitva lesznek. A Farkasréti temető irodájában november 1-jén a sírhelyek részletfizetésre történő újraváltására is lehetőség nyílik.

A sírkertek környékén nagyon kevés szabad parkolóhelyet találunk a hétvégén, már csak azért is, mert a kegyeleti helyszínek nyugalmának biztosítása érdekében november 3-ig a budapesti temetőkben – az Új Köztemető kivételével – gépjármű-behajtási tilalom van érvényben.

A Farkasréti és az Óbudai temetőben november 1-jén 16 órai kezdettel a temetőlátogatókkal közös mécsesgyújtás lesz, a IV. Országos Mindenszenteki Mécsesgyújtáshoz csatlakozva. Emellett számos egyházi megemlékezésre is sor kerül. Az ezzel kapcsolatos részletekről, valamint a temetők látogatási rendjével kapcsolatos további tudnivalókról a bti.budapestikozmuvek.hu weboldalon tájékozódhatnak.

A BTI külön is felhívja a figyelmet, hogy az Új Köztemetőbe – a temetői forgalomtól és a telítettségtől függően – november 3-án 20 óráig díjmentesen lehet behajtani. Az Új köztemetőben ugyanakkor forgalmirend-változásokra is lehet számítani a látogatók számától függően. A temető kiterjedt területére tekintettel október 28. és november 2. között kisbusz segíti a közlekedést a gyalogosan érkezők számára.

Arra is felhívják a figyelmet, hogy a mozgáskorlátozott igazolvánnyal rendelkező látogatót szállító gépjárművek ebben az időszakban is időkorlátozás nélkül hajthatnak be a BTI temetőibe, amennyiben ezt a sírkertek gyalogosforgalmának sűrűsége lehetővé teszi.

Az ünnepi időszakban jelentkező esetleges forgalmi dugók, illetve a korlátozott parkolási lehetőségek miatt a Budapesti Közművek arra kéri a temetőket felkeresni szándékozókat, hogy elsősorban a közösségi közlekedést vegyék igénybe. November 3-ig a temetők kényelmesebb megközelítése érdekében a Budapesti Közlekedési Központ járatsűrítésekkel készül, illetve rendkívüli járatokat indít. Erről itt olvashatnak bővebben.

A közösségi közlekedés igénybevételét javasolja Karácsony Gergely is. A főpolgármester egy pénteki Facebook-posztjában arra hívja fel a figyelmet, hogy Budapesten a temetők idén is meghosszabbított nyitvatartási idővel várják a megemlékezőket, a közlekedést pedig járatsűrítésekkel és rendkívüli járatok indításával segítik.