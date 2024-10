Pesti Imre: Ha a női táskában elfér a rúzs és a szemceruza, akkor az óvszer is el tud férni

Orosz Anna momentumos képviselő javaslatot terjesztett elő, hogy vény nélkül lehessen sürgősségi fogamzásgátló tablettát vásárolni, de a kormánypárti többség lesöpörte a bizottság előtt az indítványt, így az nem kerül az országgyűlés elé.

„Létezik a fogamzásgátlásnak egy olyan módja, amely nemcsak a nem kívánt terhességtől, hanem a nemi betegségektől is megvéd. Ha tehát el tud férni egy szemceruza vagy egy ajakrúzs, akkor szerintem egy ilyen eszköz is el tud férni” – magyarázta Pesti Imre fideszes képviselő, aki szerint könnyű hozzáférni a gyógyszerhez is, csak el kell menni az orvoshoz.

„Képviselő úr állításaival szemben a valóság az, hogy évente nők tízezrei vannak kitéve megaláztatásnak, felesleges időhúzásnak és kioktatásnak, ha esemény utáni tablettára van szükségük” – reagált Orosz Anna, aki szerint itt lenne az ideje, hogy a Fidesz végre kiszálljon a nők magánéletéből és ne korlátozza tovább az emberi jogaikat és méltóságukat.