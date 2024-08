Egy nagy csomag droggal tértek vissza a rendőrök a Szigetről

A rendőrség is részt vett a hétfőn véget ért Sziget Fesztiválon, ahol a jól beazonosítható járőrök mellett civil ruhás nyomozók is a bulizók közé vegyültek. Az ország legnagyobb fesztiválján az egyenruhások a kábítószereken is rajtatartották a szemüket, és kereskedelem miatt három, drogok birtoklása és fogyasztása miatt pedig hét embert fogtak el.

A lefoglalt droggyanús anyagok terén a rendőrök mérlege körülbelül 50 tabletta, 156 gramm por, 50 gramm kristály és egyéb szer lett a végére.

A rendőrség garázdaság miatt hét, lopás miatt négy embert kapott el, biztonsági intézkedésként tíz ember orvosi ellátásáról intézkedtek, és megtaláltak két otthonról szökött gyereket is, írta a police.hu.

A fesztiválon a Budapesti Rendőr-főkapitányság egy Prevenciós Ponttal is kint volt, ahol bűn- és baleset-megelőzési programokkal, baleseti szimulátorral, hasznos tanácsokkal és játékokkal várták az ilyesmi iránt érdeklődőket. Idén a sátruk fő témája a kibertérben elkövetett bűncselekmények megelőzése volt, a legnépszerűbb programjuknak pedig a karaoke bizonyult. A szigetes kiküldetéséről egy videómontázst is feltöltöttek a Youtube-ra.

A rendőrök a Sziget környékén a közúti- és hajóforgalmat is ellenőrizték, szabálysértés miatt hat esetben tettek feljelentést, és 28 közigazgatási vagy helyszíni bírságot szabtak ki. Hajózási szabálysértés miatt egy feljelentést tettek és tíz alkalommal szabtak ki helyszíni bírságot. A Közlekedési Hatóság és a Budapesti Közlekedési Központ munkatársaival együttműködve

664 taxit ellenőriztek, és 108 esetben tártak fel szabálytalanságot.

A fesztivál területének biztonságáért elsősorban a szervező és biztonsági cég felelt, a rendőrökkel szorosan együttműködve, akikhez idén két holland egyenruhás kolléga is csatlakozott a szabadság szigetén.