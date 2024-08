Apa es fia égett halálra egy teherautóban Borsodban

Szerda este kigyulladt egy felsődobszai telephely udvarán álló IFA, amelyben egy édesapa és 7 éves kisfia tartózkodott. Hiába próbálták eloltani a lángokat, mindketten halálra égtek a teherautóban – írja a Blikk.

A Tények úgy tudja, a kisfiút az apja ölében ülve találták meg a kiégett teherautóban. Információik szerint a gyermek nemrég ballagott az óvodából, szeptemberben kezdte volna az iskolát. A kétgyermekes apa több gépet tartott a telken, kereskedett is velük. A férfit szinte minden helyi ismerte, nagyra tartották, adományokat is gyűjtött a rászorulóknak, s a polgármesteri tisztségért is indult.