Tarr Zoltán: Akadnak, akiknek hitkérdéssé vált a Tisza Párt

Sokan csodálkozással és némi értetlenséggel fogadták az Európai Parlamentben, hogy hét képviselőt is tudott küldeni egy olyan párt, amely három–négy hónapja még nem is létezett – ezt mondta Tarr Zoltán a Népszava videóinterjújában.

A Tisza Párt alelnöke szerint most már el tudnak merülni olyan tartalmi kérdésekben, amelyekkel eddig kevésbé volt módjuk és lehetőségük foglalkozni, mivel folyamatos kampányüzemmódban dolgoztak. Mint a lapnak elmondta, mind ő, mind Magyar Péter igyekszik fejlődni, rengeteg az új hatás, benyomás, és ennek tulajdonítja azt is, hogy a pártelnök mégis felvette az európai parlamenti mandátumát.

Bár az erről szóló internetes szavazás kissé emlékeztetett a nemzeti konzultáció vagy éppen a Karácsony Gergely-féle budapesti lakógyűlés sugalmazott, irányított kérdéseire, Tarr Zoltán azt ígérte, hogy a későbbiekben igyekeznek sokkal több válaszlehetőséget adni a kérdésfeltevéseikre.

A Magyar Pétert övező rajongói kemény magról Tarr Zoltán azt mondta: foglalkozniuk kell a jelenséggel, mivel akadnak, akiknek a Tisza Párt is hitkérdéssé vált.

Óriási szükség lenne egy másfajta párbeszéd-kultúrát megjeleníteni. Érezzük ennek a nyomását, a terhét, és azt is, hogy ez feladat a mi számunkra is. A saját berkeinken belül is, ahogy az egész társadalomban