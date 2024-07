Cáfolta Szijjártó vádjait az Európai Bizottság magyar képviselete Lukoil-ügyben

Az Európai Bizottság a múlt hét óta vizsgálja az Ukrajnán át érkező Lukoil-szállítások ügyét – közölte szerda délután az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete.

Felvettük a kapcsolatot az érintett hatóságokkal, jelenleg várjuk tőlük a részletes válaszokat. Ezek az információk szükségesek ahhoz, hogy megalapozott döntést tudjunk hozni

– olvasható a képviselet Facebook-oldalán. Mint írták, fokozott figyelemmel követik a helyzetet, és szoros kapcsolatban vannak a magyar és a szlovák hatóságokkal is. A közleményben arra is kitértek, hogy az Európai Unió már korábban létrehozta a tagállamok számára azt a keretrendszert, amely lehetővé tette, hogy függetlenedjenek az orosz energiahordozóktól, és elkerülhetők legyenek a hasonló helyzetek.

Arról még a magyar uniós elnökség kezdete előtt, június végén születhetett ukrán döntés, hogy nem jöhet Ukrajnán, a Barátság kőolajvezetéken át kőolaj az orosz Lukoiltól. Mivel azonban számos vállalat táplál be kőolajat a Transznyeft vezetékébe, Magyarországra és Szlovákiába most is érkezik nyersolaj, a változás csak annyi, hogy a Lukoil helyét a rendszerben valaki más vette át.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden közölte, szerinte előfordulhat, hogy

Brüsszelben találták ki az egészet, nem is az ukrán kormány, hanem az Európai Bizottság akarta, hogy zsarolják meg a két békepárti, fegyverszállításokat elutasító országot.

A miniszter mindezt azzal a váddal igyekezett alátámasztani, hogy „az Európai Bizottság nem tett semmit” annak ellenére, hogy Szlovákiával közösen több mint egy hete kezdeményezték az Európai Bizottság fellépését Ukrajnával szemben az olajszállítások tiltása miatt. Szijjártó felvázolt egy másik, szerinte lehetséges forgatókönyvet is, mely szerint „az Európai Bizottság annyira gyenge, hogy képtelen érvényt szerezni két tagállam alapvető érdekének egy tagjelölttel szemben”.

Szijjártó Péter erről szóló közleményét az orosz állami propaganda részeként működő TASSZ állami hírügynökség is hosszan idézte az Európai Bizottság gyengeségének bizonyítékaként.

Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója hétfőn azzal vádolta az Európai Bizottságot – amelyet kollaboránsnak nevezett –, hogy nem lép fel az általa „zsarolásnak” nevezett ukrán intézkedés ellen, és abszurdnak nevezte, hogy a Bizottság nem két uniós tagállam, hanem Ukrajna oldalára áll. Menczer mindezt „háborúpárti összejátszásnak” nevezte.

A Lukoil azért kerülhetett szankciós listára, mert Ukrajnának elege lett abból, hogy olyan cég szerez rajtuk keresztül bevételt, mely aktívan támogatja Vlagyimir Putyin orosz elnök Ukrajna ellen folytatott háborúját.