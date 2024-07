A vér szaga ott van még az orromban, valamint ennek az embernek a bűze is – megszólalt a taxis, akitől elrabolta az Árpád hídi ámokfutó az autóját

„A semmiből jött az ember, előtte sehol sem láttam. Teljesen hangtalanul termett ott, még mindig érzem a szagát az orromban” – számolt be az RTL-nek az a taxis, hogy hogyan rabolta el autóját szerda éjszaka az Árpád hídi ámokfutó, amikor egy cigiszünetre kiszállt az autójából a Szentlélek téren. Ábrahám Györgyi elmondása szerint megijedt a férfi közeledtére, de a karosszériától nem tudott hátralépni. Miután a férfi kérdésére azt mondta, hogy nem viszi el, megpróbálta őt fellökve beszállni a résen az autóba, majd dulakodni kezdtek, amelynek során rácsapta az ajtót a kezére.

„A magas, jó erőben lévő férfi a dulakodás során végig hallgatott, egy hangot sem adott ki. A szemkontaktust is csak egyszer vette fel, amikor gyomron akart ütni” – mondta a nő, aki hiába kiabált segítségért, senki nem állt meg.

Miután elhajtott az autójával, felhívta a rendőröket, akik rendkívül gyorsan megérkeztek, de már későn. Így ő a rendőrautóból látta az Árpád hídon a szörnyű balesetet, amelyben hárman vesztették életüket, köztük az ámokfutó rabló is.

A nő 18 éve taxizik: neki is kijutott a kellemetlen utasokból, de ilyesmi sose történt se vele, se ismerőseivel. Szeretné folytatni a munkáját, ám ahhoz most elvesztette a tárgyi feltételt, az autóját. Most abban bízik, hogy a biztosító kifizeti leadott kárigényét. „Effektíve nem hibáztam, maximum rossz helyen, rossz időben voltam” – jelentette ki.