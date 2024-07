Nyomoz a rendőrség a belvárosi taxisfenyegetés miatt

Kiabálva, káromkodva fenyegettek meg egy taxisofőrt a budapesti belvárosban, a Váci utcában – erről került fel egy felvétel a TikTokra. (Ott már nem elérhető, de a TV2 Tények című műsorában bemutatták a felvételt, itt meg lehet nézni.)

A videón az látható, hogy egy városi terepjáró megáll az út közepén, majd kiszáll belőle egy férfi és odamegy a drosztnál várakozó taxisofőrhöz. A fenyegetőző férfihoz csatlakozik egy másik is, így ketten érdeklődnek a várakozó taxisnál őt szidalmazva:

Mi a fasznak állsz itt (…)? Nem tudod, kié ez a hely? Nem tudod, te köcsög?

A taxis erre magyarázkodni kezdett, hogy egy utast vár. „Két perced van, ha nem jön, eltakarodsz a gecibe. Megértetted? (…) Két perced van!” – válaszolta a férfi.

Egy taxis forrásunk azt mondta, hogy a közelben, a pesti rakparton, a szállodahajóknál is mindennaposak a hasonló jelenetek.

A konkrét esettel kapcsolatban kerestük a rendőrséget és a Budapesti Közlekedési Központot is. Az előbbi válaszában azt írta, hogy az ügyben a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda folytat nyomozást, de több információt a nyomozás érdekében nem közöltek. A BKK-nál arra is rákérdeztünk, hogy általánosságban mit tudnak tenni hasonló helyzetekben. Január 1-jétől ugyanis a BKK vette át a Budapest Közút által eddig végzett, a taxikkal kapcsolatos feladatokat, így hozzájuk tartozik a taxiállomás-használati megállapodások megkötése, a taxiállomás-üzemeltetési szolgáltatási díj beszedése, a taxiállomás-használati hozzájárulás kiadása is. A BKK azonban csak annyit közölt, hogy „a rendőrség munkáját a BKK minden rendelkezésére álló eszközzel segíti”.