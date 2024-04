Rendezik a pénzügyeket Lázárék, kinyithat a rétsági tanuszoda

Május 10-től használható a Nógrád vármegyei Rétság tanuszodája, az átadásig az Építési és Közlekedési Minisztérium és a kivitelező között felmerülő szerződéses és pénzügyi feltételek rendezésre kerülnek, közölte a tárca.

A napokban az RTL Híradó számolt be róla, hogy két tanuszoda is elkészült Nógrád megyében, ennek ellenére még egyik sem nyitott ki. A rétsági esetben a beruházó cég, a Pesti Építő Zrt. vezérigazgatója, Turi Árpád arról beszélt, hogy az Építési és Közlekedési Minisztérium 200 millió forinttal tartozik nekik, ezt vélhetően most rendezik.

A tanuszoda egy 25×15 méteres úszómedencéből, egy 10×6 méteres tanmedencéből, valamint az ezt kiszolgáló öltözőkből és egyéb helyiségekből áll. Az épület elsődleges célja az úszás oktatása. A létesítmény 80 tanuló befogadására alkalmas.

Lázár János minisztériuma a másik, még zárva tartó tanuszodával kapcsolatban korábban arról tájékoztatott, hogy ott egy „minimális munka még hátra van a befejezésig”. Ezzel kapcsolatban a mostani közleményben nem közöltek új információt.