Ungár Péter: Magyar Péter sok állítása az orosz propagandát erősíti

Interjút adott a Klubrádiónak Magyar Péter. A beszélgetés egy pontján egy betelefonáló szóba hozta az orosz-ukrán háborút, mire Magyar ellenzéki füleknek különösen csengő választ adott. Magyar, aki korábban a konfliktusban Oroszországot nevezte meg egyértelmű agresszorként, arra a kérdésre, hogy kik indították a háborút, azt felelte:

ez nagyon messzire vezet, mert pontosan tudjuk, hogy miket csináltak az amerikaiak. Milyen rakétatelepítések voltak Ukrajna területén, és mindenhol. Pontosan tudjuk, hogy az amerikaiak által támogatott ukrán kormány miket csinált.

A TISZA-párt EP-listavezetője arra is kitért, hogy az amerikaiak és az oroszok is építik a befolyási övezetüket, továbbá elmondta, hogy „pontosan tudjuk, hogyan működik az amerikai fegyverbiznisz, ha éppen iraki háború nincs vagy afganisztáni háború nincs, akkor most van ukrán háború”. Kijelentette azt is, hogy a nyugatiak nyersanyag és termőföld miatt vesznek részt ukrán oldalon a háborúban, míg a putyini Oroszország részben az orosz kisebbség sanyarú helyzete miatt indította a háborút, ám azt elismerte, hogy Moszkva a Krím annektálásával és Ukrajna lerohanásával is rendkívül rossz taktikai döntést hozott.

Ezek a mondatok nem egy kormánypárti vagy szélsőjobboldali politikustól hangoztak el, hanem Magyar Pétertől. Én erőteljes szimpátiával tekintek arra, ha valaki kitart az álláspontja mellett, és felvállal egy adott közegben akár népszerűtlen álláspontokat is

– írta Facebookján a Magyar-interjúról Ungár Péter.

Az LMP társelnöke, EP-listavezetője szerint Ukrajna kérdését nem látja helyesen Magyar Péter és amiket mond abban nagyon sok olyan állítás van, amelyek az orosz propagandát erősítik.

Ungár ezután pontokba szedte, hogy hol téved Magyar.

Elmondása szerint annak ellenére, hogy van Ukrajnában titkosszolgálati tevékenység „az ukrán nép nem valami ármány miatt választotta 2013-14-ben a nyugati orientációt, hanem azért, mert szabadságban és jólétben akartak élni, mint a magyarok korábban”, amit az oroszok a saját geostratégiai érdekei miatt nem engedtek.

Ungár szerint az amerikai demokrácián és a világon is hatalmas teher az amerikai fegyveripar, de „Ukrajna esetében egyszerűen morálisan nem ugyanaz fegyvert adni a védekezőknek, mint támogatni a támadókat”, ráadásul az érdemi felfegyverzés, az európai rakétatelepítések mind a 2014-es orosz invázió után és nem előtte történtek.

Ungár elismerte, hogy Ukrajna vezetése folytatott kisebbségellenes politikát, ami a kárpátaljai magyarságot is érintette, de nem orosz kisebbség sanyarú helyzete miatt tört ki a háború, „a Moszkva által szajkózott tömeggyilkosságok és hasonló cselekmények nem történek meg”.

Remélem megfontolja ezeket az állításokat Magyar Péter és legközelebb Ukrajna kérdésében figyelembe veszi ezeket. Aki ilyen érzékeny, helyesen, a kormánypárti propaganda állításaira biztosra veszem, hogy hasonló érzékenységet fog mutatni, amikor akár akaratlanul, a Kreml propagandáját ismétli

– fogalmazott Ungár.